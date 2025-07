Filhote de baleia avistado em Pontal é semi-albino. Assista vídeo do LEC-UFPR

Imagens de Pedro Cosme / LEC-UFPR

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR) informou nesta terça-feira (15) que o filhote de baleia-franca-austral acompanhado de sua mãe, avistada em Pontal do Paraná no início do mês, é um espécime semi-albino.

O avistamento aconteceu na tarde de domingo (6). Os dois estavam a cerca de 800 metros da costa, na altura do balneário Canoas.

“A coloração do filhote está associada a uma característica genética presente em mães com manchas cinzas pelo corpo. À medida que crescem, esses filhotes costumam escurecer gradualmente”, explica o LEC-UFPR, instituição responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no Paraná, em suas redes sociais.

“As baleias-franca se aproximam da costa durante o inverno, para reprodução e cuidado com os filhotes, e o registro das ocorrências é muito importante para o monitoramento e ações de conservação da espécie”, complementa.

“A equipe multidisciplinar do PMP-BS/LEC-UFPR permanece atenta a possíveis novas avistagens, integrando ações com o projeto MegaCoast, também coordenado pelo LEC, que estuda e acompanha a presença de grandes vertebrados marinhos na região”.

SOBRE O PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos.

No estado do Paraná, Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).