Baleia-franca-austral e filhote são avistados em Pontal do Paraná

Imagens: Pedro Cosme @pedrone_videomaker – Divulgação: LEC-UFPR

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC-UFPR), que realiza o Projeto de Monitoramento de Praias, foi acionada por volta das 15h deste domingo (6) para verificar a presença de um animal de grande porte no mar, na região do balneário Canoas, em Pontal do Paraná.

Ao chegar no local, foi confirmada que se tratava de uma baleia-franca-austral (Eubalaena australis) acompanhada de seu filhote. Os dois nadavam tranquilamente a cerca de 800 metros da costa.

A baleia-franca-austral é uma das poucas espécies que se aproxima bastante do litoral – especialmente fêmeas com filhotes. Essa proximidade ocorre porque águas mais rasas oferecem melhores condições para o descanso e o desenvolvimento dos juvenis, além de ser mais seguro contra predadores.

A baleia-franca-austral migra para a costa brasileira durante o inverno, principalmente para Santa Catarina, para se reproduzir e dar à luz aos filhotes.

Durante o inverno, é comum o registro de espécies migratórias em nossa região, visto que o litoral paranaense faz parte da rota de passagem de diferentes indivíduos que buscam águas mais quentes para descansar, alimentar e reproduzir.

“Ao avistar uma baleia, é essencial manter distância, evitar o uso de drones ou embarcações próximas, e acionar a equipe responsável pelo monitoramento na região”, explica o LEC-UFPR.

Além disso, você pode registrar a aparição destes animais no site lecufpr.net, na aba “Viu algum animal?”.

“Felicidade das águas paranaenses por receberem esta mamãe e seu filhote! Que possam encontrar respeito e muitos cuidados de todos nós!”, comenta a equipe do LEC nas redes sociais.