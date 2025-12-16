Itaipu amplia segurança operacional com nova ferramenta de meteorologia



Painel de monitoramento em tempo real permite acompanhar a formação de eventos climáticos na área de interesse da usina

DC-IPU com a nova tela de monitoramento meteorológico, exibindo um evento intenso ocorrido em 16 de outubro deste ano. Fotos: Darlan Ioris

O Despacho de Carga da Itaipu (DC-IPU), responsável por decisões importantes na operação da usina e dos sistemas elétricos do Brasil e do Paraguai, passou a contar com um painel de monitoramento meteorológico em tempo real. O recurso exibe imagens de satélite, radar e incidência de raios nas áreas de interesse da Binacional e das principais linhas de transmissão de energia nos dois países. Isso permite acompanhar a formação e o desenvolvimento de eventos meteorológicos nos sistemas utilizados para escoar a produção de eletricidade.

Com a nova ferramenta, Itaipu reforça seu compromisso com a excelência técnica e a integração operacional, promovendo uma atuação mais consciente e preparada para desafios impostos pelas condições climáticas. “Este projeto permitiu incorporar ao DC-IPU um painel meteorológico que aprimora a consciência situacional dos despachantes diante de eventos climáticos que possam afetar a transmissão e os riscos de operar durante a ocorrência desses fenômenos climáticos adversos”, explica o gerente da Divisão de Operação do Sistema (OPSO.DT), Rodrigo Jose Garcia Ramirez.

Segundo o meteorologista da Divisão de Estudos Hidrológicos e Energéticos da Itaipu (OPSH.DT), Marcelo Brauer Zaicovski, a inserção das informações meteorológicas em tempo real no DC-IPU permite uma segurança maior ao despachante no momento de uma tomada de decisão.

A iniciativa, conduzida pela OPSH.DT, incluiu treinamento especializado para os profissionais da OPSO.DT que atuam no DC-IPU. O objetivo foi capacitar os despachantes para interpretar as informações meteorológicas e aprimorar a leitura de fenômenos atmosféricos que podem impactar a operação, como tempestades, descargas atmosféricas, variações de temperatura e chuvas intensas sobre o reservatório.

Tela exibindo imagem de satélite com incidência de raios durante evento do dia 16.

Durante o treinamento, os participantes aprenderam fundamentos de meteorologia, variáveis que influenciam o sistema elétrico, métodos de observação e previsão, além de técnicas de curto prazo. Estudos de caso baseados em ocorrências reais também foram apresentados, reforçando a importância da antecipação e resposta rápida diante de eventos extremos.

“Participar do treinamento trouxe conhecimentos para interpretar, em tempo real, as imagens e eventos climáticos. Isso certamente contribuirá para uma operação ainda mais segura e eficiente”, ressalta o despachante Alisson Lucas dos Santos Bortolanza. Para o gerente do Departamento de Operação do Sistema (OPS.DT), Paulo Zanelli, além dos ganhos técnicos, a iniciativa também fortaleceu a integração entre as áreas do departamento.