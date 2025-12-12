Responsabilidade Social da Itaipu lança Painel de Sustentabilidade Corporativa

A ferramenta foi desenvolvida a partir das informações do 21º Relatório de Sustentabilidade

No ano do aniversário de 15 anos da Assessoria de Responsabilidade Social, a Itaipu Binacional (margem brasileira) lança o 1º Painel Integrador de Sustentabilidade Corporativa da Entidade. A ferramenta, que já está disponível neste link, foi desenvolvida a partir das informações do 21º Relatório de Sustentabilidade. As sete primeiras edições foram elaboradas enquanto o processo era atribuição da Coordenadoria de Responsabilidade Social, que antecedeu a Assessoria.

A coordenação da elaboração de relatórios é uma das principais atribuições da RS.GB, criada pela Resolução do Conselho de Administração nº 032/2010, de 20 de agosto de 2010. Após um ano dedicado a estudos metodológicos e a processos de aprimoramento e modernização das informações, o ciclo de relatórios foi retomado, trazendo novidades importantes.

Para o desafio de retomar o processo, a equipe técnica promoveu um amplo diálogo com diferentes públicos: diretores, assistentes, superintendentes, gerentes, colaboradores(as), auditorias interna e externa, especialistas e representantes da sociedade.

O assessor de Responsabilidade Social, Eduardo Scirea, manifestou a importância da retomada e do fortalecimento do processo. “A Itaipu, tanto pela sua grandiosidade, como pela sua missão, precisa apresentar seu desempenho em sustentabilidade no mesmo nível das grandes empresas e também se alinhar às práticas de gestão de aspectos de sustentabilidade encontradas na administração pública federal.”

É um processo que cumpre múltiplas funções, mas seu papel central é apoiar a governança das instituições, oferecendo informações que orientam decisões estratégicas. Esse foi um dos pontos destacados por Bernardo Soares, gerente da Divisão de Gestão de Responsabilidade Social, ao falar sobre a construção do Painel de Sustentabilidade Corporativa.

“Esse importante instrumento de suporte à tomada de decisão tem como base o desempenho em sustentabilidade observado no ciclo do Relatório Integrado de Sustentabilidade 2024, disponível na intranet e também no site da Itaipu”, disse.

Além das principais informações de sustentabilidade em uma mesma plataforma, o projeto inovou em apresentar como os resultados da Itaipu podem contribuir com as políticas públicas vigentes do Governo do Brasil.

Seguem abaixo a descrição de outras funções do processo de relatórios de sustentabilidade.

Desempenho em Sustentabilidade

Foto: Envato.

Mais do que um documento, o Relatório de Sustentabilidade é um processo de suporte à gestão de desempenho socioambiental e de governança corporativa.

Os relatórios da Itaipu seguem metodologias consolidadas, como as Diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative) e o Relato Integrado (IIRC – International Integrated Reporting Council). Essas referências asseguram comparabilidade, transparência e credibilidade internacional.

Essas metodologias foram criadas para auxiliar as partes interessadas a tomarem algumas decisões quando forem iniciar algum relacionamento com as empresas. A tendência é que as pessoas possam escolher ter relação com uma empresa sustentável em vez de se relacionar com uma outra que não tem práticas socioambientais.

Informações confiáveis

A auditoria das informações garante precisão e confiabilidade dos dados, assegurando maior segurança e tranquilidade nas decisões estratégicas.

Engajamento dos colaboradores(as)

O uso de indicadores simples favorece o engajamento da força de trabalho na busca por melhores resultados. O desempenho se torna um fator motivador para o envolvimento coletivo em causas comuns, como a redução no consumo de água e energia. Esse tipo de métrica é amplamente utilizado por grandes empresas em programas de participação nos lucros e resultados.

Participação e Controle Social

As metodologias adotadas exigem a consulta a partes interessadas internas e externas. Os resultados dessas interações permitem identificar os principais impactos da organização e os temas que devem ser incluídos no relatório para responder às demandas dos públicos de relacionamento.

Políticas Públicas

É interessante destacar que os resultados mensurados podem mostrar com a empresa contribui com políticas públicas vigentes ou na resolução de problemas comuns. No projeto-piloto deste Painel, a partir dos indicadores e suas medições foi possível correlacionar com alguns programas do Governo do Brasil.

Grandes eventos e alusão à COP30

A medição do desempenho em sustentabilidade proporciona também a oportunidade de produzir conteúdos institucionais com informações de confiança e que podem ser apresentados em grandes eventos temáticos. Neste ano, para celebrar um dos principais eventos mundiais realizado no Brasil, ele teve arte alusiva e alinhada à COP30 – 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas.