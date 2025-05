Projeto de jornalismo aposta no surfe e patrocina Igor Moraes

Atleta, que vai disputar a Challenger Series neste ano, vai levar a iniciativa na ponta da prancha em ação inédita pela valorização do jornalismo regional

Em uma iniciativa inédita, o I’MAX, líder de mailings de imprensa no Brasil, anunciou nesta quarta-feira (28) o patrocínio ao surfista Igor Moraes, de 28 anos. Trata-se do primeiro investimento da empresa em marketing de influência, mas com um diferencial: em vez de promover sua marca corporativa, a exposição pública será do projeto Mais Pelo Jornalismo (MPJ), iniciativa que valoriza o jornalismo local nas regiões desassistidas pela mídia tradicional. O Correio do Litoral faz parte da rede MPJ.

O atleta foi campeão brasileiro de surfe profissional em 2019, e se destacou em 2024 ao conquistar a única nota 10 da história do Campeonato Brasileiro de Surfe, em Saquarema. Os bons resultados no país garantiram a ele uma vaga na Challenger Series deste ano, a divisão de acesso da WSL (World Surf League).

“O Igor está no mar e nós estamos no deserto de notícias. Nossa escolha foi estratégica. O surfe é um esporte solitário, assim como tem sido fazer jornalismo ético e independente em pequenas cidades brasileiras. Nossa ideia é conectar as duas lutas: a do atleta que enfrenta o mar sozinho e a do jornalista que insiste em informar, mesmo diante das marés contrárias”, diz Fernanda Lara, CEO do I’Max e idealizadora do projeto.

Nascido e criado em Maresias, no município de São Sebastião, São Paulo, Igor assume um papel de embaixador da informação para ajudar a mudar uma dura realidade: 40% dos 279 municípios da costa brasileira são considerados desertos de notícias ou quase desertos, pelo Atlas da Notícia de 2023. No litoral vivem 47 milhões de pessoas, cerca de 22% de toda a população nacional.

Surfista vai disputar Challenger Series deste ano | fotos: Marcio Rovai

A marca do MPJ estará presente na ponta da prancha do Igor em todas as competições da temporada 2025, incluindo as cinco etapas do Challenger, que começa no dia 2 de junho e acaba no dia 19 de outubro. Elas acontecem na Austrália, na África do Sul, nos Estados Unidos, em Portugal e, por fim, em Saquarema, no Brasil.

“É uma causa que estou me interessando mais a cada conversa. Quando entendi o que o MPJ fazia, minha mente se abriu. Sei o quanto a gente depende de notícia local pra se sentir parte de alguma coisa. Quando não tem ninguém pra contar o que acontece, parece que não existimos. Apoiar quem mantém o jornalismo vivo é também lutar por pertencimento”, afirma Igor.

Com essa iniciativa, o Mais Pelo Jornalismo promete associar a imagem de Igor Moraes a temas de letramento midiático, combate a fake news e revalorização do jornalismo, relembrando as pessoas a importância de consumirem os meios de imprensa das suas cidades. Um atleta de surfe hoje tem potencial de conversar com os 45,3 milhões de brasileiros que se declararam fãs da modalidade em 2021, segundo dados do IBOPE Repucom.

Novo site

Para ampliar o impacto, a marca vai lançar um site bilíngue (português e inglês), que servirá como um verdadeiro GPS da notícia confiável no Brasil. A plataforma vai listar todos os veículos que fazem parte do MPJ, permitindo que internautas do mundo todo conheçam e acessem os portais locais apoiados pela iniciativa.

“Nossa missão é reconectar o portal de notícias da cidade com a sua comunidade relembrando os jornalistas que escrever para a audiência regional tem mais valor que escrever para conquistar milhares de cliques anônimos no google. Estamos resgatando o jornalismo de base por um lado e furando a bolha na esfera social para lembrar as pessoas da importância de se informar por canais sérios e validados. O esporte é um meio de furar bolhas muito promissor. Patrocinar o Igor hoje é falar para o Brasil que merecemos e precisamos ser melhor informado”, declara Lara.

Sobre o I’Max

O I’Max é líder no segmento de plataforma de mailing de imprensa no Brasil. A empresa conecta empresas grandes e pequenas a jornalistas das mais variadas mídias do país (como sites, TVs, rádios e jornais). Com a plataforma, assessores de imprensa e demais profissionais de Relações Públicas criam press releases, sugestões de pauta e demais conteúdos, selecionam os jornalistas certos usando filtros e disparam as informações para os e-mails atualizados dos profissionais de imprensa.

Sobre o Mais Pelo Jornalismo (MPJ)

O Mais Pelo Jornalismo (MPJ) é financiado exclusivamente pelo I’Max e fornece, de forma gratuita, toda a infraestrutura tecnológica para o funcionamento de um site de notícias, como hospedagem, cibersegurança, SEO, configuração de mídia programática, e-mail profissional, suporte técnico, relatórios e insights. São contemplados até mil portais de notícias com foco especial no regional.

A base para o lançamento do Mais Pelo Jornalismo vem do estudo do banco de dados do I’Max que mostrou a dura realidade que, em 10 anos 2.352 mídias jornalísticas desapareceram do Brasil desde 2014. No período, 10.795 veículos (entre jornais, rádios, TVs e portais) foram criados, enquanto outros 13.147 tiveram as atividades extintas.