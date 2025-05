Itaipu Parquetec está conectando turismo, inovação e tecnologia: Futurismo! 

Com experimentação em ambiente real, mentorias especializadas e aportes de até R$ 100 mil, a iniciativa do Itaipu Parquetec abre caminho para um turismo mais inteligente e sustentável

O turismo nacional ganha um reforço estratégico rumo à inovação. O Itaipu Parquetec, em parceria com a Itaipu Binacional, lançou o Futurismo, um programa de inovação aberta criado para impulsionar soluções inovadoras e sustentáveis no setor turístico. Seu objetivo é identificar e apoiar iniciativas que enfrentem desafios reais do setor, fornecendo as condições necessárias para o desenvolvimento dessas soluções.

Com inscrições abertas até 29 de junho, as propostas selecionadas passarão por um processo de validação em ambientes reais, gerando benefícios diretos para turistas e para o território.

Com essa iniciativa, o setor de turismo passa a ser reposicionado não apenas como uma atividade econômica, mas como um vetor estratégico essencial para a inovação e o desenvolvimento territorial. A afirmação é do diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites. “O Futurismo inaugura uma nova era de inovação com propósito. Mais do que um programa de incentivo, é um chamado à cocriação do turismo do amanhã, começando hoje. Seguimos conectando tecnologia e criatividade para promover um modelo mais inteligente e resiliente”, destaca Benites.

Com o Turismo consolidado como um dos pilares da economia, o Futurismo surge como uma resposta prática às transformações do mercado. Além de fomentar soluções para desafios concretos, a iniciativa oferece visibilidade, mentorias especializadas e a oportunidade de escalar negócios inovadores.

Qual o diferencial do Futurismo?

Experimentação prática de soluções inovadoras diretamente nos atrativos turísticos da Itaipu Binacional;

Oportunidade de desenvolver melhorias visando a experiência do visitante;

Criação de um ambiente de inovação contínua, com potencial de replicação das soluções em outros destinos e equipamentos turísticos;

Estímulo ao empreendedorismo tecnológico voltado às demandas do setor, integrando negócios inovadores às necessidades públicas e privadas do turismo;

Geração de valor para a cadeia produtiva e fortalecimento da economia regional por meio do desenvolvimento tecnológico aplicado ao turismo.

Quais os benefícios para as startups no programa Futurismo?

Aporte financeiro de até R$ 100 mil para startups em aceleração e até R$ 20 mil para incubadas.

Mentorias especializadas em negócios, inovação e tecnologia;

Acesso à infraestrutura do Itaipu Parquetec, incluindo laboratórios, hubs, espaços colaborativos e visibilidade no Smart CTI;

Conexão direta com o ecossistema de inovação da Itaipu Binacional, além de investidores e potenciais parceiros públicos e privados;

Oportunidade de validar, escalar e ampliar o impacto de suas soluções no setor turístico.

Quem pode participar?

Startups e empresas de base tecnológica com soluções aplicáveis à jornada do turista;

Pessoas físicas proponentes do desafio, com a possibilidade de constituição de Pessoa Jurídica e inscrição no CNPJ em até 1 (um) mês antes da assinatura do contrato;

Áreas de interesse: experiência do visitante, gestão de dados, inclusão e acessibilidade, sustentabilidade, inteligência artificial, entre outras;

Mas atenção, se você deseja concorrer a uma vaga de incubação, é necessário indicar essa opção no momento da inscrição. Nesse caso, não é obrigatório ter CNPJ no ato da inscrição. Já para a aceleração, é obrigatória a inscrição com CNPJ ativo.

Como participar?

As inscrições estão abertas pelo site: campanha.itaipuparquetec.org.br/futurismo

Acompanhe também nas redes sociais: @itaipuparquetec.