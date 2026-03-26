Itaipu divulga nesta sexta a 1ª chamada de edital para organizações sociais

Apresentação on-line será nesta sexta-feira (27) e contempla municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul

Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional promove na próxima sexta-feira (27), às 8h30, uma apresentação on-line para divulgação da primeira chamada do edital 01/26 do Programa Itaipu Mais que Energia, voltado para organizações sociais da área de atuação prioritária da usina, composta por 399 municípios do Paraná e 35 cidades do Sul do Mato Grosso Sul.

Para participar, acesse o link: https://youtube.com/live/i-zladJ2swk.

O edital está disponível no site da Itaipu (acesse aqui) e prioriza projetos de entidades que atuam com povos originários, mulheres, crianças, idosos, população afrodescendente, pessoas com deficiência, agricultores familiares, catadores de recicláveis, pescadores artesanais, entre outros.

Os recursos previstos no edital somam R$ 100 milhões e serão geridos pela Caixa Econômica Federal, a partir do Sistema Bússola, que possibilita o cadastro das proposições e a gestão físico-financeira dos instrumentos de repasse.

Esse é o segundo edital do Itaipu Mais que Energia voltado a organizações sociais. O primeiro (01/2024) destinou R$ 308 milhões para 1.020 entidades, beneficiando direta e indiretamente mais de um milhão de pessoas.

“O trabalho desenvolvido por essas entidades impacta positivamente na qualidade de vida das pessoas. São Apaes, asilos, hospitais, associações da agricultura familiar, organizações de mulheres. O que a Itaipu pretende com os editais, sendo porta-voz do Governo do Brasil no território, é fortalecer o trabalho das instituições e o atendimento à população”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.