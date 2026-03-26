Pesquisa aponta que investimentos da Itaipu geraram mais de R$ 670 milhões na economia do Paraná

Cada R$ 1 investido pela Itaipu em projetos no Estado gera R$ 1,43 em produção econômica, aponta pesquisa apresentada pelo economista José Abraham Diaz Moran na Unila

Estrada rural de Paraíso do Norte recuperada com recursos da Itaipu | foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Os investimentos da Itaipu Binacional em projetos voltados a municípios do Paraná resultaram em R$ 673,83 milhões em produção econômica no Estado. Os recursos foram distribuídos por meio de edital lançado em 2023. O resultado consta em estudo do economista José Abraham Diaz Moran, elaborado como parte da obtenção do título de Mestre em Economia pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

De acordo com o levantamento, o investimento de R$ 469,91 milhões levou a um impacto expansivo de R$ 673,83 milhões na economia paranaense, considerando os efeitos diretos e indiretos sobre diversos setores produtivos. Isso significa que cada R$ 1 investido pela Itaipu Binacional em projetos no Paraná resultou, em média, em R$ 1,43 em produção econômica no Estado, retorno equivalente a 43% sobre o valor aplicado.

A pesquisa “Impacto Econômico do Investimento da Itaipu Binacional na Economia do Paraná: Uma Análise de Insumo-Produto”, aprovada em 12 de dezembro de 2025, analisou os impactos do Edital 01/2023 do programa Itaipu Mais que Energia. A orientação foi do professor doutor Henrique Coelho Kawamura, do Programa de Pós-Graduação em Economia, do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (Ilaesp) da Unila.

A iniciativa pulverizou a concessão de recursos financeiros para o desenvolvimento de diversos projetos em 430 municípios no Paraná e no Sul do Mato Grosso do Sul. Os recursos analisados foram destinados a projetos em áreas como saneamento ambiental, energia renovável, manejo de água e solo, além de obras sociais e comunitárias.

O impacto foi estimado em quatro variáveis-chave: produção, rendimentos, emprego e arrecadação fiscal. Segundo o economista José Abraham Diaz Moran, ao direcionar investimentos para diferentes cadeias produtivas, o programa não apenas financia projetos locais, mas dinamiza a economia regional como um todo.

O estudo indica ainda que setores como construção civil, comércio e serviços profissionais foram os mais impactados, com reflexos significativos na geração de renda, empregos e atividade econômica.

“O trabalho prova com dados o que temos visto na prática: os investimentos socioambientais da Itaipu Binacional movimentam a economia, geram empregos e ampliam a arrecadação pública”, destacou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Renda multiplicada

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

O levantamento aponta que o multiplicador de renda foi de 1,44. Ou seja, para cada R$ 1 associado aos investimentos, o impacto total na renda chega a R$ 1,44.

Já no mercado de trabalho, o multiplicador de emprego foi de 1,29: para cada 100 postos de trabalho criados diretamente pelos projetos, outros 29 empregos são gerados na economia.

A pesquisa também identificou efeitos relevantes nas contas públicas. O multiplicador da arrecadação fiscal foi estimado em 1,65, indicando que cada R$ 1 em tributos gerados diretamente pelas iniciativas resulta em R$ 1,65 de arrecadação total quando considerados os efeitos indiretos na cadeia produtiva.

A conclusão é que os recursos aplicados pela Itaipu Binacional funcionam como indutor de crescimento, pois estimulam cadeias produtivas locais e produzem efeitos multiplicadores em produção, renda, emprego e arrecadação tributária.

O documento mostra que a Itaipu Binacional gera impactos econômicos que vão além do valor investido, contribuindo para o desenvolvimento regional sustentável. A dissertação pode ser consultada no repositório da Unila, no endereço: https://dspace.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/22bfdf5e-d49e-4fa5-888b-f1590d484da9/content

Itaipu Mais que Energia

A análise de Moran focou nos recursos aprovados para os municípios paranaenses previstos no Edital 01/2023 do programa Itaipu Mais que Energia, que teve início com o edital avaliado pelo economista. Hoje, todas as ações socioambientais da Itaipu, no lado brasileiro (margem esquerda), estão dentro do guarda-chuva do programa.

Desde então, foram abertos outros editais, que não fazem parte da análise do economista, destinados a instituições sociais, além de editais de patrocínio para esportes, cultura e feiras municipais.

A medida democratiza o acesso aos recursos da usina em sua área de atuação prioritária, expandida em 2023 para 434 municípios, sendo 399 no Paraná e 35 no Sul do Mato Grosso do Sul.

Saiba mais sobre o Programa Itaipu Mais que Energia no link: https://www.itaipu.gov.br/sustentabilidade/itaipu-mais-que-energia