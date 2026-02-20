Com apoio da Itaipu, concurso premia melhores receitas das merendeiras

Merendeiras(os) de escolas públicas devem inscrever até o dia 27 de março receitas que contemplem ingredientes da agricultura familiar e alimentos regionais

Arte: Divulgação

Já estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com apoio da Itaipu Binacional, voltada a merendeiras e merendeiros que atuam em escolas públicas beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

As inscrições e o envio das receitas devem ser feitos pela plataforma do FNDE, onde também se encontra o edital com informações detalhadas. O prazo vai até 27 de março de 2026.

O concurso, organizado pelo FNDE por meio do projeto Alimentação Escolar Nota 10, em parceria com Itaipu Binacional, Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (Ifsuldeminas) e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (Fadema), selecionará, divulgará e premiará receitas elaboradas no contexto da alimentação escolar, enfatizando práticas saudáveis, sustentáveis e alinhadas às diretrizes do PNAE. Podem participar profissionais que atuam na preparação e distribuição da alimentação escolar (merendeiras, merendeiros, cozinheiras(os) escolares, manipuladoras(es) de alimentos etc.) com vínculo ativo na rede pública — municipal, estadual ou federal —, inclusive terceirizados e servidores efetivos.

Como se inscrever

As inscrições são feitas exclusivamente no formulário disponível em https://www.fnde.gov.br/melhoresreceitas/. O participante precisa informar CPF e Código INEP da escola onde atua, preencher a ficha técnica (Anexo II) e anexar a receita em PDF, com foto da preparação dentro do próprio PDF. Também é exigido o contato da(o) nutricionista responsável técnica(o) pelo PNAE na rede. Só serão habilitadas receitas cujas entidades executoras tenham nutricionista cadastrada(o) no sistema do FNDE. Cada participante pode enviar apenas uma receita; cada escola só pode estar vinculada a um participante.

Requisitos das receitas

As receitas devem priorizar alimentos in natura ou minimamente processados e obrigatoriamente contemplar ingredientes da agricultura familiar, alimentos regionais/sociobiodiversidade ou Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs). Não são permitidas receitas com ingredientes proibidos pelo Art. 22 da Resolução CD/FNDE nº 06/2020; também serão eliminadas inscrições sem foto ou com documentação incompleta. As receitas não podem ser cópias integrais de materiais de gastronomia e culinária já publicados.

Seleção e critérios de avaliação

A seleção terá três etapas: eliminatória, classificatória e final. Na fase classificatória serão selecionadas até 5 receitas por Unidade da Federação (além das receitas das Entidades Executoras Federais); a comissão julgadora é formada por chef, nutricionista e representantes do FNDE e parceiros. A avaliação usa critérios com pontuação total de até 100 pontos: viabilidade no Pnae (30), criatividade (30), uso de alimentos regionais/sociobiodiversidade (20) e preferência por alimentos in natura/minimamente processados (20). As 5 melhores de cada UF avançam — e a etapa final envolve votação popular eletrônica para eleger até 55 vencedores (2 por UF e 1 por Entidade Federal).

Premiação e publicações

Serão 55 receitas vencedoras. Cada merendeira/merendeiro vencedor receberá R$ 5.000; à escola vinculada à receita vencedora será destinado R$ 8.000, valor que deve ser investido exclusivamente na compra de equipamentos ou melhoria da infraestrutura da cozinha escolar mediante termo de compromisso. As receitas vencedoras serão reunidas em um e-book digital e divulgadas durante o evento de premiação.

Para dúvidas e suporte técnico, o contato é [email protected].

Cronograma

Publicação do edital: 05/02/2026

Inscrições: 06/02 a 27/03/2026

Divulgação da etapa eliminatória: 31/03/2026

Avaliação classificatória: 01 a 26/04/2026

Resultado da etapa classificatória: 30/04/2026

Prazo para recursos: 01 a 03/05/2026

Votação popular (etapa final): 15 a 30/05/2026

Resultado final: 10/06/2026

Evento de premiação: Data e local a definir