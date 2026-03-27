Itaipu divulga resultado da 1ª chamada do edital 01/26 para Organizações Sociais



Anúncio foi feito em live nesta sexta-feira (27); iniciativa recebeu mais de 2,5 mil propostas de 386 municípios

Encontro com as entidades beneficiadas pelo Edital 01/2024, de Fortalecimento das Organizações Sociais, em Franciso Beltrão em setembro de 2025 | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional anunciou, na manhã desta sexta-feira (27), os resultados da primeira chamada do Edital 01/26 – Fortalecimento das Organizações Sociais, do Programa Itaipu Mais que Energia. A transmissão foi pelo canal oficial da Itaipu no YouTube, a partir do Instituto Federal do Paraná (IFPR), em Curitiba (PR).

O evento foi voltado a representantes de organizações sociais que apresentaram propostas nesta etapa do edital, além de integrantes da comunidade local, imprensa e demais interessados.

O edital abrange 434 municípios da área de atuação prioritária da Binacional – 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. Nesta etapa, foram cadastradas 2.535 propostas de 386 cidades.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou o sucesso do modelo iniciado em 2024, que já atendeu mais de mil entidades. “Vocês estão na ponta, fazendo a diferença na vida do povo paranaense”, afirmou. Verri sinalizou que entidades não contempladas agora devem aguardar novos anúncios, pois o edital poderá ser ampliado.

O diretor de Coordenação, Carlos Carboni, reforçou o papel estratégico da iniciativa: “No edital anterior, impactamos mais de um milhão de pessoas. Chegamos a quem muitas vezes não tem acesso a políticas públicas”.

O edital prioriza projetos voltados a públicos historicamente mais vulneráveis, como povos originários, mulheres, crianças, idosos, população afrodescendente, pessoas com deficiência, agricultores familiares, catadores de recicláveis e pescadores artesanais, entre outros.

Associações receberam declarações de reconhecimento durante encontro dos contemplados pelo último edital Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Próximos passos

A Itaipu orienta que as entidades contempladas nesta primeira chamada fiquem atentas aos prazos de ajuste de projeto no sistema, às comunicações por e-mail e às etapas subsequentes de tramitação com a Caixa.

Também é importante manter certidões, estatuto social e demais documentos regularizados junto à Receita Federal e Polícia Federal para não atrasar a assinatura do convênio.

Os projetos e anexos devem ser corrigidos no sistema até 05/04/2026, sem prorrogação, com revisão de orçamentos e adequação a preços de mercado; o não cumprimento pode levar à desclassificação.

Na segunda-feira (30), às 15h, haverá a realização de uma live de orientação técnica com a equipe da plataforma Bússola Social e técnicos da Itaipu.

O maior número de projetos selecionados está concentrado na linha de Economia Solidária, com 137 propostas aprovadas, seguida por Promoção do Bem-estar Social Comunitário (74), Segurança Alimentar – Agroindústria (69) e Educação Popular (59). Também foram aprovadas propostas nas áreas de esporte e cultura, gênero, raça e diversidade, bioeconomia e promoção à saúde.

A lista completa dos projetos aprovados pode ser acessada no site oficial da Itaipu por meio do link: http://Edital 4 do convênio com a Caixa Econômica Federal (Edital 01/26) – Itaipu Binacional.