Itaipu divulga resultado de edital de feiras e exposições com 106 patrocínios

Para orientar as entidades a cadastrar as propostas para o edital para patrocínio de ações artístico-culturais, será feita uma capacitação on-line no dia 21 de outubro

Serão investidos R$ 5 milhões em 106 projetos. Foto: Divulgação

A Itapu Binacional vai investir R$ 5 milhões em eventos de 106 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Este foi o resultado do segundo edital de patrocínio a feiras e exposições vinculadas a datas comemorativas municipais e organizações sem fins lucrativos. O objetivo é ajudar no desenvolvimento cultural e econômico dos municípios da região.

No total, foram recebidos 420 projetos, sendo aprovados 25%. Foram aceitos 85 projetos de municípios com até 20 mil habitantes, 15 projetos de municípios entre 20 e 100 mil habitantes e 6 projetos de municípios com mais de 100 mil habitantes. O resultado completo pode ser conferido em: https://www.itaipu.gov.br/institucional/comunicacao-social/patrocinios/edital-03-2025-feiras-e-exposicoes

A maior parte foi rejeitada por falta de enquadramento às exigências do edital como, por exemplo, a necessidade de estar vinculado a uma data comemorativa, registrada no calendário municipal, e ser realizado 30 dias antes ou 30 dias depois desta data.

O analista da Divisão de Gestão da Comunicação de Itaipu, Yuri Perez, destaca que 45 das propostas eliminadas – entre elas, ações natalinas, de contação de histórias e feiras literárias, podem ser enquadradas no edital de patrocínio de ações artístico-culturais, aberto no dia 6 de outubro e com inscrições aceitas até 14 de novembro.

O recurso total será de R$ 4 milhões, com investimentos de até R$ 55 mil em ações municipais ou estaduais, R$ 85 mil para ações nacionais ou internacionais, chegando a R$ 150 mil para projetos com histórico comprovado de público superior a 100 mil pessoas.

“É muito importante que as entidades se atentem às exigências do edital e cadastrem suas propostas dentro do prazo de entrega”, afirmou Yuri.

Capacitação on-line

Para orientar as entidades a cadastrar as propostas para o edital para patrocínio de ações artístico-culturais, será feita uma capacitação on-line no dia 21 de outubro, às 15h. Serão explicadas as regras do edital e os critérios de avaliação das propostas, além de serem respondidas perguntas.

A live é aberta a todos os municípios e não exige inscrição prévia. Para participar, basta acessar o link: https://bit.ly/46P4wKw.