Itaipu lança novo edital para patrocínio de ações artístico-culturais

Podem participar projetos de todos os municípios do Paraná e em 35 cidades do Mato Grosso do Sul, na área de abrangência da Usina

Foto: Michelle Einsiedel/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional abriu nesta segunda-feira (6) as inscrições para o Edital de Seleção Pública 04/2025, voltado ao patrocínio de ações artístico-culturais promovidas por entidades sem fins lucrativos.

Com recursos previstos de até R$ 4 milhões, a iniciativa contempla projetos realizados em todos os municípios do Paraná e em 35 cidades do Mato Grosso do Sul, além de ações de abrangência nacional e internacional desenvolvidas por entidades com sede nesta área.

De acordo com a usina, “a iniciativa reforça o acesso democrático aos recursos, como demonstrado no último edital de Esporte, que beneficiou 60% de entidades que nunca haviam recebido patrocínio da Itaipu.

O edital está disponível no site oficial da Itaipu e as inscrições seguem até 14 de novembro de 2025. Os projetos selecionados poderão ser executados entre 1º de março de 2026 e 28 de fevereiro de 2027, com prazo de até 60 dias para prestação de contas após a conclusão.

Os valores por proposta variam conforme a abrangência:

• R$ 55 mil para ações municipais ou estaduais;

• R$ 85 mil para ações nacionais ou internacionais;

• Até R$ 150 mil para projetos com histórico comprovado de público superior a 100 mil pessoas.

Segundo Marcos Rogério Pinto, gerente da Divisão de Gestão da Comunicação Social da Itaipu, uma das novidades do edital é a possibilidade de incluir cachê artístico dentro do limite estabelecido em edital. “A inclusão do cachê é uma mudança importante. Na última live com os participantes, muitos relataram que, por se tratar de projetos pequenos e com orçamento limitado, a ausência dessa previsão inviabilizava a participação de diversas iniciativas culturais”, explicou.

O edital também contempla ações culturais de Natal, desde que envolvam apresentações artísticas. “É o momento ideal para que os municípios apresentem seus projetos natalinos, que são considerados culturais. Mas é importante lembrar que apenas decoração não se enquadra”, reforçou Yuri Vieira Perez, analista do setor de patrocínios da Divisão de Gestão da Comunicação.

A seleção das propostas será feita com base em diferentes critérios como potencial de comunicação e alcance de público; acesso gratuito às ações; promoção de equidade e inclusão; e potencial de continuidade do projeto. Propostas fora da área de abrangência, sem contrapartidas ou fora do prazo serão eliminadas.

A Itaipu alerta para que as entidades não deixem para enviar suas propostas na última hora. “É fundamental observar o prazo final de entrega e iniciar o processo de cadastro o quanto antes. O cadastro exige documentação como certidões negativas e pode levar tempo para ser regularizado”, explicou Yuri, em referência à importância da regularidade cadastral junto à Binacional.

A divulgação do resultado está prevista para 12 de dezembro de 2025, e uma live de esclarecimento será realizada em breve para tirar dúvidas dos interessados.