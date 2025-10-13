Itaipu promove palestra virtual sobre desinformação climática com Iberê Thenório

O webinar com o divulgador do canal Manual do Mundo será no dia 23 de outubro, às 14h30, pelo canal da Itaipu no YouTube

“Quando o boato vira risco: a importância da ciência para enfrentar a crise climática”, este é o tema da palestra virtual que o influenciador digital e divulgador científico Iberê Thenório fará no dia 23 de outubro, às 14h30, no canal da Itaipu no YouTube. Iberê é responsável pelo canal Manual do Mundo, que conta com mais de 26 milhões de seguidores em diversas plataformas na internet.

O evento faz parte de um conjunto de ações coordenadas pela Superintendência de Comunicação Social da Itaipu Binacional no enfrentamento à desinformação climática. Uma dessas ações é a promoção de oficinas de educação midiática voltada a jovens durante os encontros dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental em todo o Paraná e sul do Mato Grosso do Sul.

“Em tempos de hiperconexão, mas com muita desinformação circulando, é urgente estarmos atentos aos impactos negativos de divulgação de informações sem base científica, especialmente em um cenário de mudanças climáticas”, explicou a chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, Stela Guimarães de Moraes.

Durante a palestra, Iberê deve explicar os diferentes tipos de informação incorreta (misinformation e disinformation); mostrar como esses conceitos se aplicam ao debate climático; falar sobre a importância da COP30; evidenciar os riscos da desinformação para a sociedade, especialmente no contexto das mudanças climáticas; ressaltar o papel da ciência e da educação como ferramentas centrais para combater fake news e promover informação de qualidade; a ciência como base de credibilidade e confiabilidade; educação midiática e científica para formar cidadãos críticos; e como combater a desinformação.

Para acompanhar a palestra de Iberê Thenório no dia 23, basta acessar o canal oficial da Itaipu no YouTube:

https://www.youtube.com/@itaipubinacional

Sobre o palestrante

Iberê Thenório é jornalista formado pela Universidade São Paulo (USP), autor de livros educativos, palestrante e um dos criadores do maior canal de ciência e tecnologia da América Latina, o Manual do Mundo, que possui mais de 26 milhões de seguidores em suas plataformas digitais e mais de 3 mil vídeos somente em seu canal no YouTube. Entre eles, o clássico “Entramos nas turbinas de Itaipu!” que soma mais de 11 milhões de visualizações.