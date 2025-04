Itaipu e parceiros celebram soltura de lobo-guará na natureza

Fotos: William Brisida/Itaipu Binacional

Foi um momento emocionante para quem participou, nessa quarta-feira (9), da operação de soltura do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), resgatado em março na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu. Ao chegar ao local escolhido para ser o novo lar do maior canídeo da América do Sul, a caixa que o acomodava foi devidamente posicionada no topo de uma colina, com um riacho ao fundo e um pôr do sol digno de documentários sobre animais selvagens. Apesar da paisagem, ao abrir a porta da gaiola, o personagem principal dessa história pareceu hesitante, o que aumentou o nível de ansiedade dos participantes, prontos para registrar com suas câmeras o acontecimento único.

A ação envolveu profissionais do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), da Itaipu Binacional; do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); do Eco Park Foz e do Projeto Onças do Iguaçu.

“Hoje é um grande dia para nós e, principalmente, para ele. É o dia em que ele volta para onde nunca deveria ter saído”, afirmou Pedro Teles, médico veterinário da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu Binacional. O animal foi encontrado desorientado e acuado em 12 de março deste ano próximo a um restaurante em Foz do Iguaçu. Após ser capturado pela Polícia Ambiental, ele foi levado ao RBV da Itaipu, onde passou por uma série de exames. Durante o período de reabilitação, ganhou 1,5 kg.

Segundo Teles, a escolha do local para a soltura foi feita com base em estudos que levaram em conta as condições ideais para a espécie no oeste do Paraná. Além disso, o lobo-guará recebeu uma coleira com GPS para monitoramento de seus movimentos. “Queremos entender como esses animais estão se adaptando ou expandindo seu território em áreas como Foz do Iguaçu, que antes era dominada pela Mata Atlântica”, explicou.

Pedro Teles, médico veterinário da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu Binacional

Emoção

Após alguns minutos, o lobo finalmente saiu de sua caixa, sentiu a grama nas patas, após semanas internado em tratamento, e desceu em direção ao riacho. E não, ele não olhou para trás, como se agradecesse. Mesmo assim, quem esteve ali se sentiu grato por ter participado dessa experiência.

A bióloga do Eco Park, Alessandra Borges, considerou o momento “emocionante para toda a equipe da instituição”. E completou: “Temos o papel de conscientizar as pessoas através do contato direto com os animais. Sentimos que cumprimos nosso dever ao contribuir para sua conservação. Foi uma experiência nova e muito especial para todos nós”.

Bióloga do Eco Park, Alessandra Borges

A soltura também emocionou os envolvidos no resgate. Yara Barros, coordenadora executiva do Projeto Onças do Iguaçu, destacou a importância do momento: “ver esse animal sair da caixa e caminhar em direção à natureza é absolutamente incrível. É para isso que trabalhamos: conservar espécies e garantir seu futuro”.

Yara Barros, coordenadora executiva do Projeto Onças do Iguaçu

Embora a Itaipu já tenha realizado um processo semelhante em 2009, com um lobo-guará em Toledo, esta é a primeira vez que a soltura de um animal dessa espécie resgatado na área urbana de Foz do Iguaçu é realizada.

Essa ação da Itaipu está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15 – Vida Terrestre, que trata da preservação da flora e da fauna.