Itaipu participa do Festival das Cataratas e reafirma apoio ao turismo

Abertura da Feira | foto: Ane Horst/PTI

A 19ª edição do Festival das Cataratas começou nessa quarta-feira (5), em Foz do Iguaçu, com uma cerimônia para autoridades, como o ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino, e a ministra do Turismo do Paraguai, Angie Melillo, e outros.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, foi um dos convidados de honra do evento, realizado no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention.

Na abertura do Festival, o ministro do Turismo, Celso Sabino, reforçou a importância de divulgar o Brasil como destino turístico confiável. “O Brasil é o país mais seguro para se fazer turismo pela América, e o 15º do mundo. Temos grandes aeroportos, temos grande infraestrutura, temos atrativos incomparáveis, a melhor culinária do planeta; eu não tenho dúvida que logo teremos mais boas notícias para comemorarmos juntos”, disse.

Já o diretor-geral da Itaipu lembrou que o turismo é uma das prioridades da atual gestão da empresa. “Nós acreditamos que não só aqui para Foz do Iguaçu, que é a prioridade de Itaipu, mas para o Brasil, o turismo é um grande instrumento de desenvolvimento e aumento de renda. É por isso que nós não medimos esforços e investimos nessa área”, afirmou. Segundo ele, a cidade e a região podem contar com a Binacional para ajudar no setor. “Não só o estande, não só contribuindo para o evento, mas com políticas públicas com as quais possamos contribuir”.

Após a abertura, o evento seguiu nesta quinta (6) e sexta-feira (7), com a Feira de Turismo e Negócios, realizada no Rafain Palace Hotel & Convention. No espaço de 7 mil metros quadrados são divulgados mais de 1,3 mil destinos, companhias aéreas, hotelaria, operadoras e atrativos, entre outros.

O evento, considerado um dos maiores do turismo nacional, traz a Foz do Iguaçu uma vitrine do que há de melhor em produtos e serviços relacionados a diversos segmentos da indústria turística. Também fazem parte da programação a Conferência de Governanças Regionais do Turismo da Macrorregião Sul, o Fórum Permanente do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu.

O ministro do Turismo, Celso Sabino e o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri participaram da abertura da Feira de Turismo e, juntos, conheceram alguns estandes, entre eles, o da Itaipu Binacional. Em um espaço de 72 m², há telas de TV com imagens comemorativas dos 50 anos da Itaipu; uma ativação do programa Itaipu Mais que Energia com os informativos dos municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul; e a sala imersiva sobre rios voadores e cuidados com a água.

Fotos do estande da Itaipu | foto: Bruna do Nascimento/Itaipu Binacional

Também estão disponíveis para os visitantes óculos 3D para fazer a visita virtual à Usina e uma ativação do Complexo Turístico apresentando os atrativos da Itaipu. Por fim, uma máquina de bichinhos em que os visitantes podem capturar capivaras, quatis e harpias de pelúcia encanta e atrai os participantes da feira.

Também passaram pelo estande da Itaipu o diretor administrativo da usina, Iggor Gomes Rocha; o diretor jurídico, Luiz Fernando Delazari; o diretor de Turismo do PTI, Yuri Benites; o idealizador e coordenador do Festival das Cataratas, Paulo Angeli; e a gerente da Divisão de Iniciativas de Turismo da Itaipu, Aline Teigão, entre outras autoridades.