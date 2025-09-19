Associações de Guaratuba são contempladas em edital da Itaipu Binacional

A Itaipu anunciou o resultado final do edital que vai destinar mais de R$ 300 milhões para 1.021 entidades sociais de 297 municípios. Três instituições de Guaratuba estão entre as contempladas

Fotos: Apagre / Divulgação

A Itaipu Binacional anunciou o resultado final do Edital 01/2024 do programa Itaipu Mais que Energia, que vai destinar mais de R$ 300 milhões para 1.021 entidades sociais de 297 municípios do Paraná e do Mato Grosso do Sul. O objetivo é fortalecer organizações da sociedade civil que desenvolvem ações inovadoras em áreas como conservação da biodiversidade, produção sustentável, desenvolvimento comunitário e saúde e bem-estar social.

No dia 12 (sexta-feira), representantes de 216 instituições participaram de um encontro no auditório da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, para celebrar a divulgação dos resultados. Estiveram presentes lideranças políticas, gestores da Itaipu, representantes da Caixa Econômica Federal e dirigentes das organizações contempladas.

Entre as instituições premiadas, Guaratuba se destacou com três associações presentes na cerimônia:

Apagre – Associação de Pescadores e Armadores de Guaratuba e Região , com o projeto “Mulheres da pesca artesanal de Guaratuba: transformando pescado em renda e sustentabilidade” , que receberá mais de R$ 680 mil para estruturar iniciativas voltadas à autonomia financeira das mulheres e à valorização da pesca artesanal.

, com o projeto , que receberá mais de para estruturar iniciativas voltadas à autonomia financeira das mulheres e à valorização da pesca artesanal. Aguamar – Associação Guaratubana de Maricultores , que investirá na ampliação da produção de alimentos saudáveis e na preservação dos sambaquis, fundamentais para a cultura e a subsistência das comunidades ribeirinhas.

, que investirá na ampliação da produção de alimentos saudáveis e na preservação dos sambaquis, fundamentais para a cultura e a subsistência das comunidades ribeirinhas. Casa Betânia, instituição de acolhimento e assistência social, que vai direcionar os recursos para melhorar a infraestrutura e ampliar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou a relevância do investimento direto nas comunidades. “São mais de R$ 300 milhões que estamos aplicando na ponta, em quem trabalha diretamente com a população. É a devolução do recurso para o povo brasileiro”, afirmou.

Segundo a gerente de Reservatório e Áreas Protegidas da Itaipu e gestora do edital, Simone Benassi, o processo priorizou projetos ligados a grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, comunidades tradicionais, agricultores familiares e catadores. “Temos uma multiplicidade de instituições contempladas, e muitas delas estão relacionadas à economia circular e à sustentabilidade”, ressaltou.

Para as associações guaratubanas, o apoio financeiro representa um marco. O presidente da Apagre, Wallace Aguiar, por exemplo, celebrou a conquista como um passo decisivo para dar mais visibilidade às mulheres que vivem da pesca artesanal e para promover práticas sustentáveis que fortalecem a economia local.

O edital da Itaipu recebeu mais de 1.600 propostas. Na primeira chamada, em abril, foram selecionadas 689 entidades; já na segunda, em setembro, outras 332 organizações foram contempladas, totalizando 1.021 projetos.

Além da aquisição de veículos, móveis e equipamentos, os recursos poderão ser aplicados em reformas, ampliações, construções e na instalação de sistemas fotovoltaicos, ampliando a autonomia e a capacidade de atuação das instituições.

Com a conquista, Guaratuba fortalece ainda mais sua rede de organizações comunitárias, mostrando como parcerias estratégicas podem gerar desenvolvimento, inclusão social e sustentabilidade.

Texto: Elisangela Octaviano para o Correio do Litoral