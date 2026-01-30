Jeep Clube de Curitiba recebe Feira de Vinil com lançamento e autógrafos da banda Relespública

Evento no dia 7 de fevereiro reúne expositores do Sul do Brasil, raridades em fitas K7 e pocket show comemorativo ao lançamento do LP “Ao Vivo em SP”

Foto: Fabiano Ferreira

O resgate da cultura analógica e a celebração do rock paranaense se encontram no próximo dia 07 de fevereiro (sábado). O Jeep Clube de Curitiba será o palco da 2ª edição da Feira de Vinil da CWB Vinil Project, um evento que se consolidou como ponto de encontro para colecionadores e entusiastas da fidelidade sonora dos LPs.

Nesta edição, o destaque fica para o lançamento oficial em vinil do álbum “Relespública Ao Vivo em São Paulo”, viabilizado pelo selo Maleta Discos. Para celebrar o registro, os músicos e fundadores do power trio, Fábio Elias e Emanuel Moon, estarão presentes a partir das 14h para uma tarde de autógrafos e um pocket show exclusivo, revisitando os hinos que marcaram décadas de estrada.

Intercâmbio de Colecionadores e Raridades

A feira contará com uma curadoria de expositores vindos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, oferecendo desde lançamentos contemporâneos até raridades disputadas no mercado de usados. Um diferencial desta edição é a banca exclusiva de fitas K7, comandada pela Dobro Rock, atendendo à crescente demanda de entusiastas de formatos vintage.

Gastronomia e Ambiente

O evento acontece em um dos locais mais tradicionais da capital, o Jeep Clube (Rua Secondo Tedeschi, 36), que dispõe de infraestrutura completa para receber o público. A gastronomia e o serviço de bar ficam a cargo d’O Botequeiro, garantindo o atendimento característico dos clássicos happy hours curitibanos em um ambiente familiar e descontraído.



Evento: 2ª Feira de Vinil CWB Vinil Project & Lançamento LP Relespública.

Data: 07 de fevereiro (Sábado).

Horário do Lançamento/Autógrafos: 14h.

Local: Jeep Clube de Curitiba – Rua Secondo Tedeschi, 36, Curitiba–PR.

Entrada: Gratuita

Apoio: Maleta Discos, O Botequeiro e Dobro Rock.

Texto: Fabiano Ferreira