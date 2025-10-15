Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Homem insulta mulheres em ônibus de Curitiba e elas reagem

Redação
O agressor acabou sendo expulso do veículo e as mulheres que responderam foram aplaudidas – imagens de Eduardo Matysiak

Um caso de violência verbal e misoginia gerou indignação no transporte público de Curitiba nesta terça-feira (14). 

As imagens são do jornalista Eduardo Matysiak, que costuma estar no lugar certo na hora certa para flagrar acontecimentos. A cenas se passam na linha Barreirinha x São José dos Pinhais, próximo à região do Hauer.

Além do fato revoltante, o vídeo mostra a indignação e reação corajosa das mulheres que presenciaram a agressão, que acabaram sendo aplaudidas pelos demais passageiros. O homem, claramente alterado, foi retirado do veículo por um guarda municipal.

Fonte: Diário de Foz

Redação
Leia também
Paraná

Geolocalização confirma vínculo de trabalhadora doméstica em Curitiba

Paraná

Assembleia repassa R$ 20 milhões para a construção do HCzinho

Paraná

Agricultores do Rio Miringuava apoiados pela Sanepar estreiam na Feira de Sabores

Guaratuba

Polícia confisca R$ 3 milhões e prende liderança do tráfico em Guaratuba

Matinhos

PCPR cumpre 36 mandados contra o tráfico e divulga retrato de foragida

Guaratuba

Acidente com ônibus e duas carretas deixa 15 feridos na BR-376