Homem insulta mulheres em ônibus de Curitiba e elas reagem

O agressor acabou sendo expulso do veículo e as mulheres que responderam foram aplaudidas – imagens de Eduardo Matysiak

Um caso de violência verbal e misoginia gerou indignação no transporte público de Curitiba nesta terça-feira (14).

As imagens são do jornalista Eduardo Matysiak, que costuma estar no lugar certo na hora certa para flagrar acontecimentos. A cenas se passam na linha Barreirinha x São José dos Pinhais, próximo à região do Hauer.

Além do fato revoltante, o vídeo mostra a indignação e reação corajosa das mulheres que presenciaram a agressão, que acabaram sendo aplaudidas pelos demais passageiros. O homem, claramente alterado, foi retirado do veículo por um guarda municipal.

Fonte: Diário de Foz