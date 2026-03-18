Joelho valgo no adulto pode acelerar o desgaste da articulação

Condição comum na infância pode persistir ou surgir na vida adulta e, quando ignorada, compromete cartilagem, menisco e qualidade de vida

A maioria das crianças passa por uma fase de pernas em formato de X entre os dois e os seis anos de idade. É o chamado joelho valgo, ou geno valgo, um desalinhamento natural que tende a se corrigir sozinho até os sete ou oito anos.

O problema aparece quando essa correção não acontece ou quando o valgo reaparece na vida adulta, empurrado por fatores como obesidade, lesões ligamentares ou artrose. Nesse caso, a condição deixa de ser passageira e passa a representar risco concreto para a saúde do joelho.

Um estudo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, com dados de mais de mil estudantes avaliados entre 2000 e 2009, encontrou associação direta entre o mau alinhamento em valgo, o excesso de peso e a redução da aptidão física.

Outra pesquisa, conduzida com escolares da rede municipal de Santos (SP) e publicada na SciELO, apontou prevalência de 7,1% de genuvalgo, com índices mais altos entre crianças obesas.

No Jornal de Pediatria Ortopédica, os números são ainda mais expressivos: 71% das crianças diagnosticadas com joelho valgo apresentavam obesidade.

Esses dados ganham peso quando colocados ao lado do cenário nacional de saúde. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade, 31% dos adultos brasileiros já vivem com obesidade e outros 37% estão com sobrepeso. São quase sete em cada dez pessoas acima do peso.

A projeção da Fiocruz, apresentada no Congresso Internacional sobre Obesidade de 2024, aponta que 48% dos adultos terão obesidade até 2044. Com isso, o número de condições ortopédicas agravadas pelo excesso de carga tende a crescer na mesma proporção.

O que muda na mecânica do joelho quando há valgismo

No joelho com alinhamento normal, o peso do corpo se distribui de forma equilibrada entre os compartimentos interno e externo da articulação. Quando há desvio em valgo, o eixo mecânico da perna se desloca para fora do centro, concentrando a carga no compartimento lateral. É como um pneu de carro com o alinhamento desregulado: o desgaste acontece de um lado só, e acontece mais rápido.

Essa sobrecarga unilateral tem consequências diretas. A cartilagem do lado externo do joelho se desgasta antes do esperado. O menisco lateral sofre compressão repetida e pode apresentar fissuras ou rupturas.

De acordo com Dr. Ulbiramar Correia, cirurgião especializado em joelho e com consultório estabelecido em Goiânia, o ligamento colateral medial, do lado oposto, fica sob tensão constante. A patela, puxada pela musculatura desequilibrada, tende a deslocar-se lateralmente, o que aumenta o risco de subluxação ou luxação patelar.

As mulheres estão mais expostas a essas complicações. O quadril feminino, anatomicamente mais largo, cria um ângulo natural de inclinação do fêmur que já favorece o valgo.

Somando esse fator a uma menor massa muscular na região do joelho, o resultado é uma articulação com menos proteção e mais vulnerabilidade ao desgaste.

Quando o problema se manifesta e por que tantos pacientes demoram a procurar ajuda

Um dos aspectos mais traiçoeiros do joelho valgo é que ele nem sempre dói no início. Muitos adultos convivem com o desalinhamento por anos sem sentir nada além de um leve incômodo ao final do dia ou ao subir escadas. Quando a dor se torna persistente, o desgaste articular já avançou.

A dor geralmente aparece na face lateral do joelho, mas pode irradiar para o tornozelo, o quadril ou a região lombar. O paciente percebe que a perna parece “ceder” em determinados movimentos.

Em quem pratica esporte, o primeiro sinal costuma ser uma limitação ao correr ou agachar. O corredor amador que sente dor na parte externa do joelho após as sessões de treino precisa investigar se há desvio no alinhamento antes de insistir na atividade.

No litoral do Paraná, onde a corrida de rua e os esportes de praia reúnem praticantes de todas as idades, esse cenário é particularmente relevante. O impacto repetitivo sobre superfícies irregulares, como areia e calçadão, exige um alinhamento adequado dos membros inferiores. Quem já tem tendência ao valgismo submete o joelho a uma carga desigual a cada passada.

O papel da obesidade no agravamento do desalinhamento

Cada quilo acima do peso ideal representa cerca de quatro quilos de carga adicional sobre o joelho durante a caminhada. Em uma pessoa com 20 quilos de sobrepeso, são 80 quilos extras incidindo sobre uma articulação que já está fora do eixo. A conta não fecha a favor da cartilagem.

Os dados do IBGE, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, mostraram que 60,3% dos adultos brasileiros estavam com excesso de peso, o equivalente a 96 milhões de pessoas. Desse total, uma em cada quatro pessoas era obesa, o que corresponde a 41 milhões de brasileiros.

A proporção de obesos na população adulta mais que dobrou entre 2003 e 2019, saltando de 12,2% para 26,8%. Na faixa etária entre 40 e 59 anos, 70,3% das pessoas pesavam além da conta.

O excesso de peso não causa o joelho valgo por si só, mas acelera a progressão do desgaste em quem já tem a predisposição. É um agravante que transforma uma condição controlável em um problema cirúrgico.

Por isso, o controle do peso faz parte do tratamento ortopédico, não apenas como recomendação genérica, mas como medida que interfere diretamente na velocidade com que a articulação se deteriora.

Como é feito o diagnóstico e o que o paciente deve esperar da avaliação

O diagnóstico do joelho valgo começa pelo exame clínico. O ortopedista observa o paciente de pé, com os pés paralelos, e verifica se os joelhos se encostam enquanto os tornozelos permanecem separados. A distância entre os maléolos (as proeminências ósseas do tornozelo) é um dos primeiros indicadores do grau de desvio.

O exame de imagem mais importante nessa avaliação é a radiografia panorâmica dos membros inferiores, feita com o paciente em pé e com carga. Ela permite medir com precisão o ângulo do desvio e identificar onde está a deformidade: no fêmur, na tíbia ou em ambos. A ressonância magnética complementa a investigação ao revelar o estado da cartilagem, dos meniscos e dos ligamentos.

Procurar os melhores ortopedistas de joelhos da região, com formação específica e volume significativo de atendimentos nessa área, é o primeiro passo para quem suspeita de desalinhamento. Um diagnóstico preciso depende de experiência clínica e de exames bem interpretados.

Tratamentos conservadores e seus limites no adulto

Em crianças, o joelho valgo pode ser acompanhado e, quando necessário, corrigido com procedimentos que aproveitam o crescimento ósseo. No adulto, o cenário muda.

Exercícios de fortalecimento muscular, fisioterapia, palmilhas e joelheiras articuladas podem aliviar a dor e melhorar a função, mas não corrigem o eixo. O osso adulto não responde a estímulos mecânicos da mesma forma que o osso em crescimento.

O fortalecimento do quadríceps, dos glúteos e dos músculos do quadril ajuda a estabilizar o joelho e a absorver melhor o impacto durante atividades do dia a dia. Palmilhas com cunha lateral podem compensar alguns graus de desvio e reduzir o desconforto.

Órteses articuladas pressionam o joelho na direção oposta ao valgismo e oferecem alguma proteção, embora nem todos os pacientes se adaptem ao uso prolongado.

Essas estratégias funcionam bem para pacientes com valgismo leve, sem sintomas significativos e sem desgaste articular relevante. Para quem já apresenta dor persistente, lesão de cartilagem ou progressão do desalinhamento, o tratamento conservador atua como suporte, mas não resolve a causa do problema.

Quando a cirurgia entra em cena: osteotomia e prótese de joelho

A osteotomia é o procedimento cirúrgico indicado para pacientes com joelho valgo que ainda têm boa cartilagem no compartimento oposto ao desgaste e que são jovens ou ativos o suficiente para se beneficiar da preservação da articulação.

O procedimento mais comum para corrigir o valgo é a osteotomia distal do fêmur, também chamada de osteotomia varizante. Nela, o cirurgião faz um corte controlado no fêmur logo acima do joelho e reposiciona o osso para devolver o eixo mecânico ao centro da articulação. Uma placa de fixação com parafusos mantém a posição até a consolidação.

Os resultados da osteotomia são consistentes. Estudos de longo prazo mostram que mais da metade dos pacientes operados ainda não precisaram de uma segunda cirurgia após 15 anos.

Em alguns levantamentos japoneses, esse índice chegou a 90%. A cirurgia permite o retorno a esportes de impacto, algo que a prótese de joelho geralmente não autoriza.

Para pacientes com artrose avançada e difusa, em geral acima dos 60 anos, a opção é a artroplastia total do joelho. A prótese substitui a superfície articular desgastada por componentes de liga metálica e polietileno, e a angulação dos componentes pode ser ajustada para corrigir o desalinhamento.

Dados do DATASUS indicam que as artroplastias de joelho no Brasil estão em expansão, impulsionadas pelo envelhecimento da população e pela epidemia de obesidade. Entre 2008 e 2015, foram realizadas quase 190 mil cirurgias de artroplastia de quadril e joelho no sistema público de saúde brasileiro.

As clínicas especialistas em prótese de joelho com equipe dedicada a essa subespecialidade têm papel importante na avaliação individualizada de cada caso, uma vez que a escolha entre osteotomia e prótese depende de múltiplos fatores: idade, grau de atividade física, extensão do desgaste e expectativas do paciente.

O que observar antes de decidir pelo tratamento

Nem todo joelho valgo precisa de cirurgia. A decisão depende do grau de desvio, da presença ou ausência de sintomas, da idade do paciente e do estado da cartilagem articular.

O que não é recomendável é ignorar o problema. O desalinhamento não melhora sozinho no adulto, e a sobrecarga mecânica continua agindo sobre as estruturas do joelho enquanto o eixo permanece fora do normal.

A recomendação dos especialistas é clara: a equipe multidisciplinar do COE, centro de ortopedia avançada localizado em Goiânia, destaca que quem percebe que os joelhos se aproximam demais ao ficar de pé, quem sente dor lateral persistente ou quem nota que a forma de caminhar mudou nos últimos anos precisa de avaliação ortopédica. O exame clínico combinado com a radiografia panorâmica resolve a maior parte das dúvidas em uma única consulta.

Para quem vive no litoral paranaense e enfrenta longas distâncias até centros de referência em ortopedia, vale saber que os polos médicos do Paraná e de outros estados contam com profissionais especializados em cirurgia do joelho, com experiência tanto em procedimentos de realinhamento quanto em artroplastias. A telemedicina também encurtou o caminho entre a primeira consulta e a definição do plano de tratamento.

O joelho valgo do adulto não é uma condição rara. É um problema comum, tratável e com prognóstico favorável quando diagnosticado no momento certo. O que define o resultado, na maioria dos casos, não é a gravidade do desvio em si, mas o tempo que o paciente leva para procurar quem entende do assunto.