Prefeito e vereadoras de Pontal acompanham anúncio de R$ 20 milhões do governo federal

Recursos para Educação e Saúde para todo o Brasil foram anunciados em cerimônia com o presidente Lula – R$ 20,5 milhões de Pontal do Paraná vão para Escola Integral e CAPS

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes (MDB), esteve nesta quarta-feira (10), no Palácio do Planalto, em Brasília, acompanhado da presidente da Câmara Municipal, vereadora Elinete Guimarães (MDB), e da vereadora Nega Borges (MDB) em cerimônia conduzida pelo presidente Lula (PT).

Eles acompanharam o anúncio dos projetos habilitados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), e de abastecimento de água e esgotamento sanitário urbano do Novo PAC Seleções.

Foram apresentados investimentos que somam R$ 39 bilhões para educação, saúde e saneamento em todo o país.

No Paraná, 39 municípios serão beneficiados, com recursos que totalizam R$ 674.869.377,84 para obras e projetos que na saúde e na educação.

Para o Litoral, são mais de R$ 25 milhões. Paranaguá receberá R$ 5 milhões em obras na saúde. Para Pontal do Paraná, o valor previsto é de R$ 20,5 milhões, distribuídos entre os setores de educação e saúde.

Educação: R$ 16,5 milhões

O município foi contemplado com:
Nova Escola Integral – R$ 9,7 milhões. A unidade terá 10 salas de aula, com capacidade para atender mais de 400 estudantes. O funcionamento ocorrerá em tempo integral, com opção de atendimento parcial (meio período).

Mobiliário escolar – R$ 1 milhão
Instalação de ar-condicionado – R$ 1,5 milhão
Dispositivos digitais – R$ 500 mil
Construção de 2 quadras poliesportivas – R$ 3,7 milhões

Saúde: R$ 4 milhões

Os recursos contemplam:
Construção do Centro Especializado de Reabilitação (CER) – R$ 2 milhões
Estrutura destinada ao atendimento de pessoas com deficiência ou necessidades de reabilitação física e motora.
Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) – R$ 2 milhões
O município passará a contar com sede própria para o serviço.
O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) é uma unidade pública voltada ao cuidado em saúde mental, oferecendo atendimento contínuo e multiprofissional.

PAC Seleções

Lula na cerimônia de anúncios no Palácio do Planalto | foto: Ricardo Stuckert

A solenidade apresentou os resultados de quatro editais do Novo PAC, que disponibilizam recursos federais e linhas de financiamento para obras, ampliações e aquisição de equipamentos em estados e municípios.
O FIIS reuniu R$ 28,1 bilhões destinados a creches, escolas, unidades de saúde, hospitais, maternidades, quadras esportivas, ônibus escolares e policlínicas.

Mais de 1.100 municípios foram habilitados na área da saúde, e mais de 1.100 na educação.
Com as autorizações emitidas, os proponentes já podem encaminhar projetos para análise técnica junto ao BNDES e instituições financeiras credenciadas. As condições incluem carência de 24 meses e prazo de até 20 anos para pagamento.

De acordo com o site da Prefeitura de Pontal do Paraná, a participação da comitiva em Brasília “evidencia o interesse do município em acompanhar de perto iniciativas nacionais que podem ampliar a capacidade local de atendimento em educação e saúde”.

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

