Jovem grávida que saiu de Guaratuba com sintomas de dengue morre e bebê é salvo

Jovem grávida que saiu de Guaratuba com sintomas de dengue morre e bebê é salvo

Uma jovem grávida que retornou de Guaratuba com sintomas de dengue morreu em Londrina neste domingo (7). O bebê, prematuro de 31 semanas, foi salvo por médicos do Hospital Universitário (HU) da cidade da região Norte do Paraná.

Segundo a família, Érica Campos, de 25 anos, chegou de Guaratuba com dores no corpo e febre. Ela procurou atendimento em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na quinta-feira (4) e foi encaminhada para o HU na sexta-feira.

O bebê nasceu de cesariana no sábado e ontem permanecia estável, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Érica morreu na tarde do dia seguinte e foi sepultada na manhã desta segunda-feira (8). A Secretaria de Saúde de Londrina não confirmou que Érica morreu pela doença, e afirmou que o caso está sendo investigado.

Guaratuba é a cidade do Litoral com mais casos de dengue recentemente. Nas dois últimos boletins semanais, a região teve 2.235 confirmações nas sete cidades, sendo 1.105 em Guaratuba. Novo boletim será divulgado nesta terça-feira (9).

* Novo boletim registra mais 538 casos em Guaratuba, com um soma de 2.215 confirmações de dengue na cidade desde o início do período epidemiológico, em 30 de julho de 2.023

Com informações do G1