KTO aposta em entrevistas com novo podcast

Uma das maiores casas de apostas esportivas do Brasil está ampliando sua presença no mercado de conteúdo original com iniciativas inovadoras e de alta qualidade. A KTO lançou recentemente o podcast Além das Linhas, com apresentação de Antony Curti, jornalista da ESPN conhecido principalmente por seu envolvimento com o futebol americano.

O programa traz uma nova abordagem para o universo esportivo, focando em histórias humanas e emocionantes. O movimento reafirma o compromisso da empresa em oferecer mais do que serviços de apostas, destacando-se também como uma produtora de conteúdo relevante e envolvente.

Com episódios semanais, sempre às quartas-feiras, às 19h, o podcast combina entrevistas profundas com personalidades do esporte, como jornalistas, atletas e influenciadores. O programa tem duração aproximada de uma hora e meia, o suficiente para explorar histórias marcantes e temas pouco abordados no cenário esportivo.

No episódio inaugural, por exemplo, o jornalista Rogério Barolo compartilhou experiências pessoais e a influência do futebol em sua vida, trazendo uma perspectiva autêntica e emocionante. Outros convidados que já passaram pelo programa incluem a comentarista e influenciadora Luana Maluf e o narrador Fernando Nardini, também da ESPN.

A escolha de Antony Curti como apresentador reflete o cuidado da KTO em garantir um conteúdo envolvente e de qualidade. Sua expertise em jornalismo esportivo e habilidade em conduzir conversas relevantes tornam o podcast imperdível para os apaixonados por esportes e seus personagens.

Estratégia de conteúdo de qualidade

A estratégia de conteúdo da KTO não para no podcast Além das Linhas. A empresa mantém um blog que oferece análises exclusivas, dicas e palpites de hoje, incluindo materiais específicos para iniciantes e apostadores experientes.

Além do blog e do podcast, a KTO também investe em vídeos no YouTube, como a série humorística Olimpíadas do Thiago, produzida durante os Jogos Olímpicos de Paris, que misturou esporte e entretenimento de forma leve e divertida. A parceria com o Charla Podcast, outro gigante do conteúdo esportivo no Brasil, é mais uma ação da marca em se consolidar como referência no setor.

A ideia, portanto, não é ensinar como fazer apostas na KTO, mas sim criar uma conexão autêntica com o público, oferecendo conteúdos ricos e diversificados que valorizam o esporte, suas histórias e personagens, reafirmando a marca como uma referência em entretenimento esportivo e produção de conteúdo de alta qualidade, enquanto fortalece o engajamento e a confiança de sua audiência no universo esportivo.

A nova cara da conexão com o público

A proposta de criar um conteúdo multifacetado é um passo estratégico para a KTO se conectar com diferentes audiências. Por meio de iniciativas como o podcast Além das Linhas, a empresa consolida sua posição não apenas como referência em apostas esportivas, mas também como produtora de informação e entretenimento de qualidade. Com histórias autênticas e envolventes, o podcast apresenta debates que exploram o universo esportivo sob perspectivas amplas e instigantes.

A participação de Barolo, por exemplo, enriqueceu o programa ao trazer uma análise detalhada do esporte, abordando não apenas os resultados de campo, mas também os bastidores, a paixão dos torcedores e o impacto cultural do futebol. Essa abordagem amplia o diálogo com diferentes perfis de ouvintes, desde os aficionados pelo esporte até aqueles interessados nas histórias humanas que o cercam

Com esses conteúdos, a KTO reafirma seu compromisso em conectar pessoas por meio de narrativas que vão além das apostas, destacando-se como uma marca que entende e valoriza o universo esportivo em toda a sua complexidade.