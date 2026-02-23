Emissão de RG em Pontal do Paraná volta a exigir agendamento

Com o fim da Operação Verão da Polícia Civil, interessados devem fazer agendamento pela internet, com exceções para o público prioritário

O atendimento para emissão da Carteira de Identidade (RG) em Pontal do Paraná terá alteração no formato a partir da próxima semana.

Até sexta-feira (20), o serviço era realizado sem necessidade de agendamento por meio da programação da Operação Verão da Polícia Civil do Paraná.

Com o fim da operação, a partir de segunda-feira (23) o atendimento para emissão do RG volta a ser feito exclusivamente mediante agendamento através do site www.policiacivil.pr.gov.br

O atendimento na Agência do Trabalhador Pontal do Paraná ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, na Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 386, em Praia de Leste.

O atendimento prioritário permanece garantido para idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, que não precisam realizar agendamento.

Fonte e foto: Prefeitura de Pontal do Paraná