Litoral tem 3 destinos entre os 5 mais acolhedores do Paraná

A plataforma Booking.com divulga um novo recorte da 13ª edição do Traveller Review Awards, apresentando os destinos mais acolhedores em cada um dos estados brasileiros. Três destinos do Litoral do Paraná estão na lista.

A empresa é líder global em conectar viajantes a acomodações, atividades e opções de transporte. Com base nas avaliações de clientes verificados, a plataforma homenageia, por meio da premiação, parceiros de viagem que oferecem hospitalidade e bons serviços de maneira consistente.

Nesse ano, em que foram consideradas 360 milhões de avaliações, os destinos mais acolhedores por estado no Brasil foram definidos de acordo com a proporção de acomodações parceiras premiadas em uma localidade específica.

Confira os cinco destinos do Paraná:

Ilha do Mel

Matinhos

Foz do Iguaçu

Guaratuba

Maringá

Para receber um prêmio, as acomodações parceiras precisaram ter uma nota de avaliação média igual ou superior a 8 (de 10), com base em pelo menos 3 avaliações recebidas até 30 de novembro de 2024.

Somente os clientes que de fato se hospedaram em uma acomodação, alugaram um carro ou fizeram uma corrida de táxi podem deixar uma avaliação sobre a experiência que tiveram na Booking.com. Como essas avaliações não são editadas ou corrigidas, os visitantes do site podem tomá-las como uma referência autêntica da experiência de um viajante real ao se hospedar em uma acomodação ou utilizar o serviço de transporte terrestre fornecido pelos parceiros da Booking.com.

*Os destinos foram selecionados de acordo com a proporção total dos vencedores do Traveller Review Awards 2025, em comparação ao número total de propriedades elegíveis naquela cidade ou região (apenas acomodação). Os destinos também precisavam ter pelo menos 50 propriedades elegíveis para serem incluídas nesta análise. Se uma região de um país não estiver presente, isso ocorre porque há poucas cidades que atendem aos critérios de elegibilidade.

A lista completa:

Sul

Rio Grande do Sul: Nova Petrópolis, Gramado, Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Canela

Santa Catarina: Urubici, Pomerode, Praia Grande, São Joaquim, Praia do Rosa

Norte

Amazonas: Manaus

Pará: Salinópolis, Alter do Chão, Belém

Roraima: Boa Vista

Tocantins: Palmas

Nordeste

Alagoas: Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, Barra de São Miguel, Piranhas

Bahia: Mata de São João, Imbassai, Praia do Forte, Trancoso, Arraial d’Ajuda

Ceará: Flecheiras, Icaraí, Beberibe, Preá, Guaramiranga

Maranhão: Barreirinhas, Santo Amaro, Atins, São Luís

Paraíba: Conde, Bananeiras, Cabedelo, João Pessoa, Campina Grande

Pernambuco: Tamandaré, Fernando de Noronha, Praia dos Carneiros, Porto de Galinhas, Gravatá

Piauí: Barra Grande, Luís Correia, Teresina

Rio Grande do Norte: São Miguel do Gostoso, Mossoró, Pipa, Natal

Sergipe: Aracajú

Centro-Oeste

Distrito Federal: Brasília

Goiás: Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Pirenópolis, São Jorge, Caldas Novas

Mato Grosso: Chapada dos Guimarães, Cuiabá

Mato Grosso do Sul: Bonito, Campo Grande

Sudeste

Espírito Santo: Domingos Martins, Pedra Azul, Santa Teresa, Guarapari, Vila Velha

São Paulo: São Bento do Sapucaí, Cunha, Socorro, Juqueí, Campos do Jordão

Rio de Janeiro: Visconde de Mauá, Miguel Pereira, Itaipava, Penedo, Teresópolis

Minas Gerais: Gonçalves, Monte Verde, Lavras Novas, Tiradentes, Carrancas

Fonte: Booking.com