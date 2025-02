Mais de 300 lideranças lançam Zeca Dirceu para presidente do PT do Paraná

Mais de 300 lideranças lançam Zeca Dirceu para presidente do PT do Paraná

O deputado com o presidente Lula | foto: Divulgação

“O PT precisa de mudanças e renovação no Paraná e o deputado Zeca Dirceu tem a confiança do presidente Lula, da militância e a capacidade de diálogo para construir consensos para atender às demandas do conjunto do partido” – este o resumo da plenária nesta quinta-feira (30) que reuniu mais de 300 lideranças petistas, entre dirigentes, vereadores, sindicalistas, professores, estudantes e ativistas sociais.

O partido terá eleição direta aos presidentes municipais, estaduais e nacional no dia 6 de julho. Nesta data também serão eleitos os novos diretórios nos três níveis das instâncias petistas. Os próximos diretórios vão conduzir os debates para a escolha dos candidatos nas chapas dos candidatos à Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, às duas vagas para o Senado e ao governo do Estado.

A participação da militância nas decisões mais importantes do partido e das principais propostas da candidatura de Zeca Dirceu. “Quero reforçar um compromisso: faremos do PT do Paraná o melhor diretório estadual do Brasil. Vamos ser exemplo em organização, comunicação, finanças e presença junto à militância. Hoje, a tecnologia nos permite consultar filiados com muito mais facilidade. Podemos realizar enquetes, pesquisas rápidas e manter um contato direto com nossa base, além do trabalho presencial, que eu já faço há anos. Agora, às 21h, saí de Umuarama debaixo de chuva forte e estou aqui em Cruzeiro do Oeste conversando com todos vocês”, disse o deputado na plenária online das lideranças petistas.

Avaliação

O fraco resultado das eleições municipais de 2024 em que o partido elegeu apenas três prefeitos e sequer protagonizou ou polarizou a disputa nas grandes cidades, é o principal motivo para as lideranças petistas defenderem a candidatura de Zeca Dirceu no Paraná.

Estados com dificuldades semelhantes ou até piores que as do Paraná, os resultados foram melhores. Santa Catarina elegeu sete prefeitos “No Rio Grande do Sul, o PT elegeu 20 prefeitos e prefeitas, inclusive em grandes cidades como Rio Grande e Pelotas, além do segundo turno em Porto Alegre e Santa Maria. Sem falar de Cuiabá, cidade extremamente conservadora nas características do Mato Grosso e o candidato do PT foi para o segundo turno com ótimo desempenho recebendo 46,20% dos votos válidos”, aponta o manifesto em apoio a Zeca Dirceu.

“É urgente debatermos como retomar nosso lugar de referência das trabalhadoras e trabalhadores nas periferias, no campo, na classe média, nas igrejas, na juventude. Enfim, sermos novamente reconhecidos por aquelas e aqueles que sonham com um país mais justo, solidário e fraterno”, diz outro trecho do manifesto.

Para as lideranças, a comunicação do partido Paraná pode e deve ser mais efetiva e subsidiar a militância com informação de qualidade em diversas frentes para defesa das bandeiras petistas junto à população. “A comunicação do PT precisa ser um fator agregador e também uma aliada na formação política e de opinião”, aponta o manifesto.

13 motivos

As lideranças também um manifesto mais curto em que se destaca os desafios para as eleições de 2026 tanto no campo estadual e nacional e que precisam de uma atuação forte do partido; o histórico do deputado que “nasceu dentro do PT” e é filho do ex-ministro Casa Civil, José Dirceu, liderança mítica do partido; e o compromisso de tornar o PT do Paraná mais participativo e aberto à militância e de referência aos diretórios dos demais estados.

“Zeca Dirceu é um deputado que nunca abandona os companheiros e a militância. Está sempre assessorando, ouvindo, indo aos municípios, realizando reuniões para debater os problemas. E é exatamente disso que precisamos: de um presidente do PT que se importe com os diretórios do interior, e com a militância, para que possamos ter vez e voz ativa”, disse a presidente do PT de Terra Roxa, Cláudia Areco.

Na opinião do presidente do PT de Cascavel, Roberto Americano, o deputado Zeca Dirceu sabe trabalhar e tem o dinamismo para exercer uma tarefa tão importante como a presidência do PT do Paraná. “De fato, precisamos melhorar muita coisa. O PT precisa dessa energia, desse dinamismo. E é muito bom ver tantos companheiros reunidos por esse objetivo. Este PED é emblemático, porque estamos nos preparando para uma grande batalha em 2026, e precisamos de um PT forte, com vitalidade a mil por hora.

“O Zeca prova seu compromisso o tempo todo. Quando menos esperamos, ele está em Cascavel, em Santa Tereza, em Realeza, em Capitão Leônidas Marques. Está na região toda, no Paraná inteiro. E, às vezes, quando estou em Curitiba, ele também está por lá, correndo de um lado para o outro. É disso que o PT precisa: gente atuante, gente comprometida”, disse.

Mais apoio

Em apoio à candidatura de Zeca Dirceu, a ativista Diva Daiane, do movimento negro de Curitiba, argumenta que o deputado é um dos grandes articuladores do PT, está na base, e um dos fundadores do partido. “Ele sempre tem essa garra e diálogo, sabe fazer autocrítica e tenta mudar aquilo que precisa ser mudado no partido. Aqui em Curitiba, temos muitas dificuldades em relação à candidatura do PT à prefeitura, e nós, da base, não fomos ouvidos. O Zeca lutou muito para que a base tivesse voz, e por isso ele tem o DNA do PT”

“Precisamos, de uma vez por todas, resgatar nossa identidade. Temos mais de 100 mil filiados no Paraná, ou seja, temos muitos filiados que precisam ser mobilizados, precisamos estar lá, conversando com eles, trazendo novas pessoas para fortalecer esse diálogo com a sociedade. Nossa voz, a voz dos trabalhadores, precisa ecoar, e acredito que o Zeca fará isso muito bem”, completa.

A vereadora Cris Wainer de Guarapuava disse que o deputado por ter uma atuação destacada no interior do Paraná, muitos municípios buscam este tipo de representatividade na direção estadual do partido. “O apoio de Guarapuava é consolidar essa candidatura do Zeca. Vamos atrás dos companheiros e companheiras, fortalecer essa candidatura, é claro, relembrar todo trabalho da atuação que o Zeca faz em vários setores e segmentos. É o nosso representante na educação no Congresso Nacional, faz um debate também da saúde, faz um projeto voltado também muito para os espaços de assistência social”, destacou.

“É com muita alegria que convidamos todas, todos e todes militantes do PT do Paraná a se juntarem nesta corrente que levará o partido a um patamar de organização capaz de enfrentar nossos desafios de 2026 e de 2028”, diz o manifesto escrito e lido pela vereadora Tássia Castelli de Coronel Vivida.

Tarefas

A plenária terminou com encaminhamentos e tarefas a cumprir. Entre elas, ampliar a filiação de novos petistas até o dia 28 fevereiro, convocar os petistas que não estão ativos na militância partidária e mobilizar os setoriais e movimentos ligados ao partido como a juventude, mulheres, negros. “Ainda há muita gente para filiar no PT. Muitas pessoas que têm identidade com o partido, mas que ainda não são filiadas. Precisamos falar com os vizinhos, com amigos, com colegas”, disse Joaquim Ribeiro.

“Precisamos mobilizar, ligar, mandar mensagens, conversar com cada filiado e mostrar que há uma mudança em curso no PT. Muita gente se afastou, mas com diálogo e ação, podemos trazer esse pessoal de volta. Vamos surpreender no PED de julho, fazendo do Paraná um dos estados com maior participação”, completou.

O deputado Zeca Dirceu disse que a plenária o deixou mais motivado para aceitar este novo desafio: de presidir o PT do Paraná. “Contem comigo! Vamos organizar reuniões para debater não só as questões internas do partido, mas também o cenário nacional e as estratégias para 2026. Temos um desafio enorme pela frente, mas com união e determinação, vamos fortalecer o PT do Paraná e prepará-lo para as grandes batalhas que virão”, disse.

“O que me motiva, acima de tudo, é a certeza de que podemos transformar o diretório estadual do PT no Paraná em um dos melhores do Brasil, em uma máquina de comunicação, uma máquina de ganhar eleições, de eleger vereadores, prefeitos. Tenho certeza disso. Conheço o PT. Minha história é dentro do PT. Eu nasci em 1978, a anistia veio em 1979, meu pai recuperou seus direitos políticos, e ali começou o fim da ditadura. O PT surgiu na década de 1980, e eu vivi dentro desse partido. Sei da sua força, da nossa militância”, completou.