Manifesto de apoio a Zeca Dirceu na presidência do PT-PR tem mais de 2.000 assinaturas

Foto: Divulgação

O deputado federal Zeca Dirceu reuniu mais de 2 mil assinaturas no manifesto de apoio a sua candidatura a presidente do PT no Paraná. Aliados seus comentam que o número é quase o triplo das 700 adesões conquistadas pelo deputado estadual Arilson Chiorato, enquanto o deputado federal Tadeu Veneri ainda não lançou um documento. A eleição será em 6 de julho e vai renovar as direções do PT nos municípios, estados e no diretório nacional.

No manifesto “PT Mais Perto de Você”, Zeca Dirceu defende a “modernização da comunicação interna do partido, maior transparência e democratização do fundo eleitoral, uma direção mais presente nas cidades e a volta das coordenações micro e macrorregionais”. Defende ainda o fortalecimento das bases para a disputa eleitoral de 2026/2028 e mais condições para a reeleição do presidente Lula.

“Escolher quem vai comandar o PT agora é decisivo. São essas novas direções municipais que estarão na linha de frente da organização partidária, dialogando com forças de apoio, construindo alianças e conquistando votos. Não temos a opção de errar, se o PT Paraná repetir o péssimo resultado de 2024, seremos responsáveis pela derrota nacional de Lula, não deixaremos isso acontecer”, defende Zeca Dirceu.

Durante um dos debates mais intensos do Processo de Eleições Diretas (PED), em Paranavaí, Zeca Dirceu deixou claro seu posicionamento sobre os rumos do PT no Paraná. “Eu não tenho diferença de ordem pessoal com Arilson, não existe grande discordância na política também. Comigo presidente, o PT do Paraná continuará apoiando Lula, sendo oposição ao Ratinho e defendendo Bolsonaro na cadeia”, afirma.

Apoios internos fortalecem candidatura

A candidatura de Zeca Dirceu já recebeu apoios importantes dentro da sigla. O presidente do PT de Cascavel, Roberto Leal Americano, destacou a trajetória política e a capacidade de articulação do parlamentar. “Zeca Dirceu construiu um nome forte para presidir o PT no Paraná. Foi vice-líder e líder do PT na Câmara e sempre soube conduzir o debate dentro e fora do partido. Ele tem essa capacidade de unir diferentes grupos e construir consensos, algo fundamental para um partido forte e conectado com suas bases”, avaliou.

Diva Daiana, professora de filosofia e sociologia, lembra que Zeca representa um retorno às raízes do PT, especialmente no que tange à reconexão com as bases e a militância. “O Zeca tem o DNA do PT, o compromisso com as pautas da esquerda e a proximidade com a realidade do Paraná. Ele sempre esteve ao lado dos professores e da APP nos protestos em Curitiba contra as decisões equivocadas do governo estadual na educação. Ele nunca se afastou de nossa luta”, disse.

A afirmação é reforçada pela professora Diuliana Baratto, presidente da APP-Sindicato de Pato Branco, que destacou a atuação de Zeca Dirceu na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e reforçou seu apoio à candidatura dele à presidência do PT no Paraná. “Eu quero Zeca Dirceu presidente do PT no Paraná. Ele é o único deputado que está na comissão de educação de forma ininterrupta há 14 anos”, afirmou.

Diuliana ainda ressaltou a importância e defesa da transparência na distribuição dos recursos do partido. “O Zeca já teve experiência de sucesso, como prefeito, com orçamento participativo. Como presidente do partido, tenho certeza que teremos mais participação e transparência quanto à distribuição dos recursos do fundo partidário para nossos candidatos”, afirmou.

“Nas mãos da militância”

O movimento de apoio à candidatura de Zeca Dirceu cresceu com plenárias já realizadas em Paranaguá, Francisco Beltrão, Londrina, Cascavel e Paranavaí. Segundo o deputado, o PED é um mecanismo democrático fundamental para garantir a participação da militância na escolha da nova liderança do partido. “A decisão sobre o futuro do PT no Paraná está nas mãos da militância, e nosso compromisso é fortalecer essa conexão para que o partido esteja cada vez mais presente”, afirma.

Jacques Dias, ex-presidente do PT Londrina, reforçou a necessidade dessa proximidade com a base militante. “Com Zeca, teremos a garantia de mudanças e a proximidade que precisamos com os diretórios municipais e com a militância partidária”, disse. Para ele, a retomada da formação política e a ampliação da participação dos filiados nas decisões são compromissos que Zeca Dirceu está disposto a assumir.

A vereadora de Guarapuava, Cris Wainer, por sua vez, apontou a presença ativa do deputado nos municípios e sua forte ligação com o presidente Lula como fatores importantes para fortalecer a sigla no estado. “O deputado federal Zeca tem a disposição de contribuir ainda mais na construção do PT estadual. Ele é um deputado muito presente nos municípios e um grande representante do nosso presidente Lula”, afirmou a vereadora.

Segundo Cris Wainer, o deputado Zeca tem atuado para garantir que o PT seja protagonista e esteja à frente das definições de investimentos e destinação de obras do governo Lula nos municípios, sempre respeitando e valorizando os filiados e filiadas.

Construção partidária para os próximos desafios

Além de mobilizar a militância, a eleição para o comando do PT do Paraná definirá quem liderará a estratégia política no estado até 2026. Para Zeca Dirceu, a organização do partido nos municípios será essencial para consolidar o projeto político e ampliar o alcance do PT no Paraná. “Vamos garantir que o partido esteja forte em cada cidade, mobilizando lideranças e dialogando. Esse é o caminho para fortalecer a caminhada pela reeleição do presidente Lula”, apontou.