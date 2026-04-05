Menina de 12 anos morre após acidente com moto que pilotava em Guaratuba

Óbito foi constatado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, para onde ela foi transferida n madrugada deste domingo (5)

Foto: QP Litoral Notícias

Uma meninade 12 anos que pilotava uma motocicleta morreu após acidente na madrugada deste domingo (5), em Guaratuba.

Segundo informações divulgadas pela página do Facebook QAP Litoral Notícias, por volta de 01h35, o 8º Batalhão de Bombeiros Militares e Samu foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito na Avenida Matinhos, no bairro Mirim

A adolescente de apenas 12 anos, identificada pelas iniciais A.S.D.M.S., conduzia uma motocicleta não identificada acompanhada de um jovem de 19 anos e seu irmão de 10 anos, que estava entre os dois, no banco da moto. Durante o trajeto, a jovem perdeu o controle do veículo que estava em alta velocidade e colidiu violentamente contra a quina da carroceria de um caminhão.

O impacto resultou em um ferimento gravíssimo no peito da menina, resultando em dilaceração e costelas quebradas, as outras vítimas tiveram ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Pronto Socorro de Guaratuba, mas devido à gravidade, transferida pela equipe Alpha do Samu às pressas para o Hospital Regional do Litoral (HRL). Infelizmente no hospital, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a responsabilidade pelo fato de uma menor estar conduzindo a motocicleta.

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