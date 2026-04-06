A poucos dias da inauguração Ponte de Guaratuba exibe imagem icônica dos mastros sem andaimes

A 23 dias da inauguração, marcada para 29 de abril, o consórcio que toca a obra retirou todos os andaimes e tapumes que estavam nos grandes mastros que sustentam os estais

Vídeo: AEN/Secom PR

A contagem regressiva para a entrega da Ponte de Guaratuba ganhou um novo marco. A 23 dias da inauguração, marcada para 29 de abril, o consórcio que toca a obra retirou todos os andaimes e tapumes que estavam nos grandes mastros que sustentam os estais. Eles eram utilizados pelos trabalhadores para acessar áreas em processo de montagem e agora essa parte já ganhou o contorno visual definitivo.

O trecho estaiado da ponte tem 320 metros de extensão e foi projetado para garantir um vão de 160 metros sem pilares no meio da baía, espaço que permite a manutenção do canal de navegação pelas embarcações que cruzam a baía de Guaratuba.

O retensionamento dos estais – os cabos que sustentam o trecho central da estrutura – foi um dos processos mais complexos da obra. Após a instalação completa dos cabos, as equipes regularam a tensão de cada estai para garantir que o peso da estrutura fique perfeitamente distribuído. Esse processo assegura equilíbrio, estabilidade e durabilidade à ponte, além de preparar o vão central para o uso seguro por veículos, ciclistas e pedestres. O ajuste leva em conta fatores como o peso da estrutura, variações de temperatura e a carga gerada pelo tráfego no dia a dia.

Os estais são cabos de aço de alta resistência que conectam o tabuleiro da ponte aos mastros e têm a função de sustentar a estrutura. Eles absorvem e distribuem as forças geradas pelo peso da ponte e pelo tráfego, transferindo essas cargas para as torres e, posteriormente, para as fundações. As torres de sustentação, também chamadas de mastros, têm cerca de 40 metros de altura e são responsáveis por ancorar os cabos que sustentam o trecho central. Ao todo, foram instalados 12 pares de estais em cada um dos mastros.

Neste momento, as equipes continuam focadas na conclusão da instalação dos guarda-corpos, implantação de passeio e ciclovia. A última camada de asfalto no tabuleiro começou a ser aplicada no dia 20 de março, enquanto os serviços de pavimentação avançam em ambos os acessos. Também seguem os testes do sistema de iluminação, já em fase avançada, acompanhando a instalação das estruturas ao longo da ponte e dos acessos.

Aniversário de Guaratuba

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou no fim de semana que a inauguração da ponte será no dia 29 de abril, data em que Guaratuba comemora aniversário. O anúncio foi feito ao lado do então secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. A entrega vai encerrar uma espera histórica de mais de 50 anos pela ligação definitiva entre os municípios, substituindo a travessia por ferry boat.

“É motivo de muita alegria poder dar essa notícia da data de inauguração da Ponte de Guaratuba, um grande presente para o Paraná. Essa obra traz de forma emblemática aquilo que é nosso governo: planejamento, organização, respeito com o dinheiro público, mas, acima de tudo, respeito ao cidadão paranaense”, afirmou o governador.

“Com a ponte, terminamos com a discussão de mais de 50 anos se a estrutura iria ou não sair do papel algum dia. A ponte virou realidade. Agora, com a ponte, vamos trazer mais prosperidade, agilidade de serviços, ou seja, mais avanços para Guaratuba, e consequentemente para o nosso Litoral e o Paraná”, acrescentou Ratinho Junior.

MARCO PARA O LITORAL – Com mais de 1.240 metros de extensão sobre a baía e cerca de 3 quilômetros no total, considerando os acessos, a Ponte de Guaratuba terá quatro faixas de tráfego, faixas de segurança, ciclovia e áreas destinadas a pedestres. O investimento supera R$ 400 milhões. Considerada uma das obras mais emblemáticas da infraestrutura paranaense, a ponte vai transformar a mobilidade no Litoral, garantindo mais segurança, agilidade e previsibilidade para moradores e turistas, além de fortalecer a integração logística entre os municípios da região.