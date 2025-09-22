Marinha alerta para ventos de até 60 km/h nesta segunda
Passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro
A Marinha informa que a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro, entre as cidades de Laguna (SC) e
Arraial do Cabo (RJ), nesta segunda-feira (22).
Entre as 9h e a meia-noite, podem ocorrer ventos de direção sudoeste a sul e intensidade de até 60 km/h (33 nós), na região costeira destes estados.
A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico
https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.
As informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço
Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, ou
por meio dos aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, desenvolvidos em
parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR), respectivamente. Os aplicativos
estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.
Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e
solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.