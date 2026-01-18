Marinha divulga avisos de ressaca e ventos de 75 km/h no Litoral

De acordo com a Marinha, os fenômenos meteorológicos atingem as regiões a partir deste final de semana

A Marinha do Brasil divulgou alertas para ressaca e ventos nas regiões sul e sudeste neste início de semana.

De acordo com previsão do Serviço Meteorológico Marinho, ondas de até 2,5 metros vão atingir a extensa faixa litorânea entre Laguna (SC) e Bertioga (SP), abrangendo todo a costa de Santa Catarina e do Paraná e grande parte do litoral paulista.

O fenômeno deve acontecer entre a madrugada de segunda-feira (19), às 3h, e a manhã de terça (20), até 6h.

Ventos também atingem a região, aproximadamente, neste mesmo período e local.

Entre as 21h deste sábado (18) e as 3h de terça (20), na faixa litorânea entre Laguna e a cidade do Rio de Janeiro (RJ), haverá ventos de até 75 km/h, prevê a Marinha.