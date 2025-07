Festa do Divino em Guaratuba terá vacinação contra a gripe

A Secretaria da Saúde de Guaratuba realiza a vacinação contra a gripe durante a tradicional Festa do Divino Espírito Santo.

A ação acontece nos dias 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 de julho, das 10h às 16h, no estande montado na entrada da festa. O objetivo é facilitar o acesso da população à imunização contra a Influenza (gripe). e ampliar a cobertura vacinal, aproveitando o fluxo de pessoas durante os dias do principal evento da cidade.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento e, se possível, a carteirinha de vacinação.

No sábado (5), um drive-thru realizado em parceria com a Farmácia Nissei, no estacionamento da unidade localizada na Avenida 29 de Abril, resultou na aplicação de 350 doses da vacina.