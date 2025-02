Mauricio Lense atende sindicato e recompõe gratificações na Educação

Renê, Samuel, Eron e Sérgio | foto: PMG

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratuba (Sismug), Sérgio Luís da Luz, e o diretor Rene Nunes Cordeiro, estiveram na Prefeitura na sexta-feira (31) para tratar da recomposição das gratificações amparadas por lei para os servidores da Educação.

Atendendo ao pedido do sindicato, o prefeito Maurício Lense solicitou aos secretários de Finanças, Jean Colbert, e da Administração, Eron Marchiori, que tomassem as providências necessárias para viabilizar o pagamento.

Os dirigentes do Sismug foram recebidos por Marchiori, e pelo diretor da Administração, Samuel Rodrigo Deschermayer, que confirmaram a elaboração de uma folha de pagamento complementar.

Em conversa com a reportagem do Correio do Litoral, Sérgio da Luz agradeceu a administração Lense “pelo pronto atendimento”. O presidente do Sismug informa que já é a segunda conversa com o secretário de Administração em um mês de gestão. “A primeira vez foi sobre o piso nacional do magistério e os vencimentos iniciais dos servidores que recebem abaixo do salário mínimo nacional que foi reajustado neste mês de janeiro”, disse.

“Os professores que estão nos níveis iniciais estão recebendo o piso nacional do magistério e aqueles que têm os valores abaixo do mínimo nacional, também estão recebendo agora” explicou. “Essa abertura ao diálogo está sendo muito importante para o sindicato e para os servidores, para resolver as situações e já agendamos novas reuniões para tratar de demandas dos servidores”, afirmou.