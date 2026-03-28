Ponte de Guaratuba entra em fase de testes de iluminação à noite

O sistema foi concebido para cumprir as normas técnicas atuais de iluminação para vias, assegurando segurança e visibilidade adequadas para motoristas, pedestres e ciclistas

Fotos: Gediel Mendes/Consórcio Supervisor Ponte de Guaratuba

Os primeiros testes no sistema de iluminação do tabuleiro da Ponte de Guaratuba foram realizados nesta sexta-feira (27), sinalizando um avanço significativo na fase conclusiva da construção. O novo sistema promete transformar o visual noturno da travessia, seguindo rigorosos padrões ambientais e técnicos.

A fase inicial de ativação ocorreu no segmento pré-moldado da pista, por onde o tráfego de veículos será direcionado. A implantação da iluminação é progressiva, à medida que os circuitos elétricos são finalizados e os dispositivos luminosos são instalados, permitindo a checagem do funcionamento em diferentes pontos da estrutura.

O planejamento prevê a colocação de 211 postes ao longo da ponte e seus acessos. Cerca de 50% desses equipamentos já estão instalados, com maior concentração no lado sul, enquanto o lado norte, próximo ao limite com Matinhos, está na etapa preliminar desse processo. Nos próximos dias, os testes serão expandidos para incluir o acesso em Guaratuba, na região do Morro dos Bombeiros, e o lado norte A iluminação do trecho estaiado, o ponto focal do projeto, será a última a ser finalizada, mais próxima da data de entrega total da obra.

Critérios ambientais e segurança viária definem iluminação

Um aspecto notável do projeto é a seleção das luminárias, que utilizam uma temperatura de cor reduzida, aproximadamente 2.700 Kelvin, o que gera uma luz de tonalidade mais amarelada. Esta decisão segue critérios ambientais específicos, visando diminuir o máximo possível o impacto sobre a fauna e a vida marinha local, em uma área que engloba zonas de preservação sensíveis no entorno da baía.

O sistema foi concebido para cumprir as normas técnicas atuais de iluminação para vias, assegurando segurança e visibilidade adequadas para motoristas, pedestres e ciclistas.

Outras frentes de trabalho aceleradas

Outros serviços na construção prosseguem com ritmo intenso. Recentemente, foi iniciado o revestimento dos acessos em concreto asfáltico. Paralelamente, avança a montagem dos guarda-corpos, elementos de proteção cruciais para a segurança de todos os usuários da ponte. Posteriormente, será iniciada a instalação das juntas de dilatação, mecanismos fundamentais para absorver a movimentação natural da ponte e preservar sua longevidade.