Expectativas sobre a Ponte de Guaratuba são tema do Podcast Notícia Boa Paraná

O convidado é o diretor-presidente do DER-PR, Fernando Furiatti, que traz ainda detalhes sobre o cronograma final das obras e como a estrutura foi planejada para suportar o crescimento do tráfego nas próximas décadas

Foto: TV Paraná Turismo

A redução do tempo de travessia da Baía de Guaratuba e o impacto da nova ponte no turismo e na economia da cidade e da região são algumas expectativas que serão tratadas no podcast Notícia Boa Paraná desta semana. O convidado é o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), Fernando Furiatti.

Produzido pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), o programa promove bate-papos sobre o desenvolvimento do Estado. O episódio já está disponível em áudio e vídeo nos canais oficiais do Governo do Paraná no YouTube e no Spotify.

Com a entrega da obra próxima, Furiatti relembra a solução encontrada há mais de 60 anos para ligar os municípios do Litoral: o ferry-boat. Durante a conversa, ele resgata a memória do seu Janjão, o primeiro comandante da embarcação inaugural, que tinha capacidade para apenas 10 carros.

Atualmente, a travessia leva entre 20 e 30 minutos. Com a entrega da ponte, o trajeto por terra será feito entre dois e cinco minutos. A estrutura terá mais de 1.240 metros de extensão, contando com quatro faixas de tráfego, faixas de segurança, calçadas com ciclovia e guarda-corpos.

Furiatti também detalha o investimento de R$ 400 milhões e desmistifica a ideia de que a obra beneficia apenas turistas. Pela primeira vez na história, haverá uma conexão física ininterrupta entre Guaratuba e Matinhos, facilitando o acesso de moradores a serviços essenciais, como saúde e educação.

O episódio traz ainda detalhes sobre o cronograma final das obras e como a estrutura foi planejada para suportar o crescimento do tráfego nas próximas décadas. Para quem vive a rotina do Litoral ou planeja as próximas férias, a conversa com Fernando Furiatti é um guia sobre o que muda na infraestrutura do Paraná a partir deste semestre.

Notícia Boa Paraná na TV

Além das redes sociais, é possível acompanhar o podcast pela TV Paraná Turismo. A programação pode ser assistida pelo Canal 9.1 UHF (TV aberta em Curitiba e Região Metropolitana) e no Canal 509 da Claro/NET. Com a instalação de novos transmissores, o sinal está sendo ampliado para outras regiões do Estado. Em nível nacional, a emissora está disponível no canal 236 da Banda Ku, no Canal 66 da SKY TVRO e na frequência 3985 do satélite Star One D2, além de outras operadoras de TV por assinatura.