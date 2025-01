Menor proposta para duplicação entre Guaratuba e Garuva é de R$ 237 milhões

Foto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realizou nesta sexta-feira (24) a sessão de disputa da obra de duplicação da PR-412 entre Guaratuba e Garuva, em Santa Catarina

Sete empresas participaram da disputa no portal de compras do governo federal, o Compras.gov, sendo a melhor classificada a Construtora Luiz Costa Ltda., com proposta de R$ 237.300.000,00. Agora a empresa tem prazo até dia 27 de janeiro para encaminhar uma planilha de preços atualizada e os documentos de habilitação exigidos em edital , para análise da comissão de contratação do DER/PR.

Canteiro central, viaduto e retornos

O trecho contemplado vai desde a divisa com Santa Catarina, em Garuva, até a rotatória do Coroados, no início do perímetro urbano de Guaratuba, que será substituída por um viaduto. O trecho tem extensão de 12,81 quilômetros.

O edital prevê execução de uma nova pista paralela à existente, em pavimento flexível asfáltico, e a restauração da pista atual. As pistas novas terão 3,6 metros de largura, com acostamentos de 2,5 metros, com cada sentido separado por canteiro central de 2,2 metros. A pista mais antiga terá suas faixas ampliadas para o mesmo tamanho da pista nova, com um acostamento externo também de 2,5 m.

Está prevista ainda uma nova interseção em nível no acesso para o município catarinense de Itapoá, entroncamento com a PR-808, e o deslocamento do módulo da Polícia Rodoviária Estadual no local. A partir desta interseção até o perímetro urbano de Guaratuba será implantada uma ciclovia.

Serão executados três retornos ao longo da rodovia, e substituída a atual ponte sobre o rio da Praia por uma galeria em concreto. A obra terá ainda novos dispositivos de drenagem de águas, realocação de postes e da rede de saneamento, nova sinalização vertical e horizontal, e dispositivos redutores de velocidade.

30 meses para projetos e obra

A licitação acontece na modalidade de concorrência eletrônica com regime de contratação integrada, em que uma mesma vencedora será responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo de engenharia e pela realização da obra em si.

O prazo do contrato é de 900 dias (30 meses), sendo os primeiros 12 meses destinados à elaboração de projetos, e 18 meses para a execução dos serviços da obra.