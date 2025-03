Mercado de trabalho aquecido: 77 vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná

Mercado de trabalho aquecido: 77 vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná

Mesmo após o fim da temporada de verão, o mercado de trabalho segue aquecido em Pontal do Paraná. A Agência do Trabalhador do município está oferecendo 77 oportunidades de emprego em diversas áreas.

A construção da Ponte de Guaratuba também reflete na cidade, com a oferta de 19 vagas de emprego para serem selecionadas.

Pontal do Paraná tem se destacado como a cidade que mais cresce no Litoral do estado e já é quarta maior em população, de acordo com os dados do Censo 2022 do IBGE. O levantamento mostrou um aumento populacional de 45%, colocando o município entre as cem cidades que mais crescem no Brasil e entre as dez que mais ganharam habitantes no Paraná.

Como participar?

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador levando documentos pessoais e currículo para realizar o cadastro e participar do processo seletivo.

A Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná está localizada na Rua Baronesa do Cerro Azul, nº 386, no balneário de Praia de Leste.

Confira todas as vagas disponíveis:

3 Atendente Balconista

2 Auxiliar de Confeitaria

3 Auxiliar de Cozinha

2 Auxiliar de Limpeza

1 Balconista de Açougue

1 Cartazeiro

2 Chapista de Lanchonete

1 Confeiteiro

5 Cozinheiro Geral

1 Cumim

1 Eletricista de Automóveis

3 Garçom

1 Instalador de Alarmes

1 Mecânico de Automóveis

10 Operador de Caixa

1 Padeiro

1 Pedreiro

13 Repositor de Mercadorias

4 Serviços Gerais

1 Sushiman

1 Técnico de Refrigeração

19 vagas na Ponte de Guaratuba