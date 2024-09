Moradora do Mirim mantinha papagaio sem autorização do Ibama

Foto: 2º Pel./1ª Cia/BPAMb

Em patrulhamento pelo bairro Mirim, em Guaratuba, policiais militares do 2° Pelotão Batalhão de Polícia Ambiental localizaram em uma residência um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva).

Em contato com a moradora, verificou-se que ela não tinha autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), que é necessária para manter a ave silvestre.

“Diante dos fatos foi lavrado auto de infração”, informa a comandante do 2º Pelotão, subtenente Rodrigo Cainelli. A responsável ainda vai responder a termo circunstanciado.