Rede de pesca ilegal é apreendida na Barra do Saí

Foto: 2º Pelotão da Polícia Ambiental / 1ª Cia

No início de julho, no dia 3, uma equipe da Polícia Ambiental fazia patrulhamento preventivo na orla dos balneários de Guaratuba, quando encontrou uma rede de pesca ilegal na praia da Barra do Saí.

A rede do tipo “feiticeira” com 50 metros de comprimento e 3 metros de altura, malhas de 30 e 10 centímetros, estava instalada perpendicularmente à praia.

A rede estava fixada a partir da areia, o que contraria a Portaria 085/2009 do IAP (atual IAT), que estabelece a distância mínima de meia milha náutica para a modalidade “espera fixa”.

Não foi encontrado o infrator, sendo então a rede e uma âncora retiradas e apreendidas no depósito do 2° Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba para destinação ou destruição.

