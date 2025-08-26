Cineclube Currais apresenta “As Cartas de William Michaud” em sessão gratuita

Documentário ficcional que conta a história do pintor suíço que viveu na Ilha de Superagui será exibido nesta sexta (29) na Escola Municipal Pastor Elias Abrahão

Filme foi lançado em 2023 e participou de importantes festivais

O Centro Cultural Itinerante, projeto de extensão da UFPR Litoral que desenvolve atividades artísticas e culturais em Matinhos, apresenta uma novidade nesta sexta-feira (29). Nessa data, será exibido o documentário ficcional “As Cartas de William Michaud”, filme da cineasta paranaense Karla Nascimento que conta a trajetória do renomado pintor suíço que deixou obras marcantes e viveu boa parte de sua vida na Ilha de Superagui, litoral do estado. Com entrada gratuita, o filme será exibido às 19h30 na Escola Municipal Pastor Elias Abrahão, no Balneário Currais.

Lançada em 2023, a obra foi selecionada para dois importantes festivais internacionais de cinema: Medellín International Film Festival, na Colômbia e Flickers’ Rhode Island International Film Festival, nos Estados Unidos. Entre 1848 até o final de sua vida (1902), Michaud viveu no Brasil, sendo a maior parte do tempo em Superagui, no município de Guaraqueçaba, – onde chegou em 1954. Nesse período, ele escreveu mais de 70 cartas à sua família que vivia na Europa. As mensagens eram acompanhadas de desenhos e aquarelas produzidos por ele. O pintor escreveu sobre sua vida durante a Proclamação da República Brasileira, que, para ele, pareceu uma “cena teatral”, sobre os conflitos envolvendo as diferentes etnias no país, e detalhou também os acontecimentos da revolução federalista, em especial no litoral do Paraná.

“As Cartas de William Michaud” foi gravado em Vevey, na Suíça, na Ilha de Superagui e nas cidades de Curitiba, Lapa e São José dos Pinhais-PR. “É importante dizer também que o que o diferencia de tantos outros imigrantes cujo destino foi parecido, é o fato de ele ter deixado, por meio de suas cartas e pinturas, um legado que nos permite, após mais de cem anos, aproximar-nos dele e de seu tempo”, explica Karla Nascimento. Um fato curioso contado no filme é que as obras de Michaud eram enviadas dentro de um pedaço de bambu para não serem amarrotadas pelos correios durante os dois meses que levavam até chegar à Suíça.

Oficina gratuita – “Do roteiro à tela”

No sábado (30/08), dia seguinte à exibição do filme, será realizada uma oficina de cinema aberta à comunidade e ministrada pela diretora do documentário, chamada “Do roteiro à tela – O passo a passo para realizar seu documentário”. O evento acontece entre 10h e 13h, no Colégio Estadual Mustafá Salomão, no Balneário Currais, em Matinhos. Na oficina, os participantes terão uma vivência teórico-prática, podendo conhecer o caminho completo da criação de um documentário: pesquisa, roteiro, entrevistas, produção e edição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

Sobre o Cineclube Currais

Realizado pelo Centro Cultural Itinerante da UFPR, o Cineclube Currais ocorrerá de agosto a novembro, em uma sexta-feira por mês, e tem um viés exclusivamente regional, com a exibição de filmes produzidos no estado do Paraná. As sessões contarão com a presença de pelo menos um membro da equipe de produção da obra exibida, para promover o debate após a sessão, alinhando-se com o propósito de difusão cultural e promoção do acesso à produção cultural local. O projeto busca não apenas exibir filmes, mas também criar um espaço de diálogo, aprendizagem e fortalecimento comunitário. O nome “Currais” faz referência à história e à cultura local, com o objetivo de resgatar e fortalecer a identidade da comunidade, conectando-a ao seu território.

O projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura – Governo Federal.

