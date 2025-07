UFPR Litoral promove curso sobre políticas para a população em situação de rua

A partir de 13 de agosto, acontece na UFPR Litoral o Curso de Extensão Trabalho Social e Políticas Públicas para a População em Situação de Rua.

O curso de 50 horas tem 25 vagas abertas à população – além de 10 vagas para estudantes e 5 vagas para servidores da UFPR.

O objetivo proporcionar formação crítica, interdisciplinar e comprometida com os direitos humanos, a partir de uma abordagem teórico-prática sobre o trabalho com a população em situação de rua, suas determinações estruturais e os desafios das políticas públicas intersetoriais.

O programa do curso abordará os temas:

– Constituição social da situação de rua

– Redes de atendimento e políticas públicas

– Fundamentos ético-políticos do trabalho profissional

– Estratégias de cuidado e redução de danos

– Enfrentamento do estigma e das violências institucionais

– Protagonismo da população em situação de rua

– Intersetorialidade e comitês locais

As Inscrições vão de 05/07 a 08/08/2025, via formulário online no link: https://forms.gle/yrK3fFhkPaRcgaWr7

A divulgação das inscrições homologadas será feita em 11 de agosto no site da UFPR e por e-mail aos inscritos.

O curso tem início no dia 13/08/2025 e encerramento no dia15/10/2025. Para a certificação (50 horas) é requerida participação mínima de 75% e entrega de trabalho final (ensaio reflexivo ou proposta de intervenção).

Informações e Contato pelo e-mail: [email protected]