Mostra Sobrecarregada abre inscrições para artistas mulheres do Litoral com cachê de R$ 4.5 mil

Mostra convida artistas a explorarem, por meio da arte, as sobrecargas, memórias, rituais e processos de libertação transformando pesos em potência artística | foto: Vitor Pavan

As inscrições para a 3ª edição da Mostra Sobrecarregada, evento dedicado às artes visuais produzidas por mulheres do Litoral do Paraná, estão abertas até o dia 10 de março. Artistas interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://linktr.ee/mostrasobrecarregada. O edital completo, com todas as informações sobre a seleção, também está disponível no mesmo link.

Com o tema “Descarrego”, a Mostra convida artistas a explorarem, por meio da arte, as sobrecargas, memórias, rituais e processos de libertação presentes no universo feminino, transformando pesos em potência artística. O evento acontece entre os dias 8 e 21 de maio, na UFPR Litoral, em Matinhos, e selecionará sete artistas para expor suas obras, que podem ser apresentadas em diversos formatos, como instalações, performances, fotografias e pinturas.

Cada artista selecionada receberá um cachê de R$ 4.500 e participará de uma programação especial, que inclui bate-papo com a curadora e artista visual Gio Soifer (com interpretação em Libras), visitas guiadas e outras atividades que celebram a criatividade e a força das mulheres na arte.

“Buscamos obras que desvelem as camadas das experiências femininas, as marcas que nos atravessam e a força transformadora que emerge delas. Instalações, performances, fotografias, pinturas – qualquer formato da linguagem de artes visuais é bem-vindo. Queremos compartilhar o nosso soltar, esvaziar e renascer cotidiano”, explica a curadora Gio Soifer.

Como participar

Podem se inscrever artistas que se identifiquem como mulheres, coletivos, além de microempreendedoras individuais (MEI) e pessoas jurídicas com atividades artísticas comprovadas, que residam no Litoral do Paraná. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online: https://forms.gle/D7hHSF6pKcuUoz2u9.

Os documentos obrigatórios para inscrição incluem:

Cópia do RG e CPF;

Comprovante de residência no litoral do Paraná;

Descrição da proposta artística (PDF);

Portfólio resumido (até 10 páginas);

Documentos comprobatórios para MEI, pessoas jurídicas ou coletivos.

Critérios de seleção

As obras serão avaliadas com base na conexão com o tema “Descarrego”, na diversidade étnica, racial, LGBTQIA+ e socioeconômica, e no vínculo territorial com o Litoral do Paraná. O resultado final será divulgado em março, e as artistas selecionadas serão notificadas por e-mail.

Programação e benefícios

Além do cachê, as artistas selecionadas contarão com:

Equipe de montagem e desmontagem das obras;

Evento de abertura com performances e vernissage;

QR Code com audiodescrição das obras;

Intérprete de Libras no bate-papo;

Divulgação nas mídias da Mostra;

Cobertura de deslocamento e alimentação nos dias de montagem, abertura, bate-papo e desmontagem.

A Mostra Sobrecarregada é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo | Ministério da Cultura – Governo Federal.

Siga a Mostra Sobrecarregada (@mostrasobrecarregada) nas redes sociais e acompanhe as novidades!



Texto: Luiza Rampelotti