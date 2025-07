Com apoio da UFPR, alunos de colégio estadual fazem mostra cultural

Alunos do Colégio Estadual Mustafá Salomão, no balneário Currais, em Matinhos, apresentam nesta quarta-feira (9) uma mostra cultura com música, pintura e teatro

O evento conta com apoio do projeto de extensão “Centro Cultural Itinerante”, da Universidade Federal do Paraná (UFPR Litoral) – cujo objetivo é promover a inclusão, cidadania cultural e desenvolvimento social, utilizando a arte como ferramenta de transformação.

A mostra é realizada por cerca de 100 estudantes entre 11 e 19 anos que estão participando das oficinais culturais do projeto, que começou no último mês de abril. A programação tem início às 10h30 e vai até 19h30, com apresentações de pintura, desenho, música, teatro e roda de capoeira.

O projeto é coordenado por Karla Nascimento Cunico, produtora cultural, e por Priscilla Hidalgo Santos, secretária executiva da UFPR. Ambas lideram a iniciativa com o compromisso de fortalecer a presença da universidade pública em territórios socialmente excluídos. “Nosso objetivo é garantir o direito cultural da experimentação. Muitos dos jovens atendidos nunca tiveram acesso a atividades culturais como cinema, teatro ou oficinas de arte. O Centro Cultural Itinerante surge para mudar essa realidade e fomentar o engajamento criativo desses estudantes com o mundo”, explica Karla.

Além das oficinas, a ação prevê a realização de mostras culturais destinadas à comunidade escolar, formações em economia criativa, ações sustentáveis com uso de materiais recicláveis, e abordagens ligadas à valorização do território e das manifestações culturais locais. “Este projeto é também uma ação concreta de democratização do acesso à cultura. Ele aproxima a universidade das comunidades e fortalece uma rede de afetos e saberes que nasce da arte. Cultura é um direito, e precisamos garantir que ele chegue a todos os territórios”, destaca Priscilla Hidalgo Santos, coordenadora do projeto.

Após a mostra desta quarta, o Centro Cultural Itinerante da UFPR seguirá com as atividades artísticas no Colégio Mustafá Salomão até o próximo mês de novembro.

Mostra Cultural do 1º semestre

Data: quarta-feira, dia 09/07/2025

Local: Colégio Estadual Mustafá Salomão

Endereço: Avenida Paranaguá, s/n, Balneário Currais, Matinhos

Programação:

Manhã:

10h30 – Roda de Capoeira

10h45 – Grupo de Teatro “Loucos por Aplausos”

11h – Música Praiana “D´boas”

Tarde:

14h – Tambor de Criola

14h30 – Música Praiana “D´boas”

14h45 – Grupo de Teatro “Loucos por Aplausos

15h – Roda de Capoeira

15h15 – Boi de Mamão

Noite:

19h – Boi de Mamão

19h15 – Roda de Capoeira

19h30 – Luau do Mustafá – Música Praiana “D´boas”