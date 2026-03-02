Com feminicídio e agressão, Dia da Mulher tem manifestação em Guaratuba

Casos aconteceram no mesmo dia, com uso de facas e foram presenciados pelos filhos das vítimas – autores foram presos

Bruna Danille | foto: redes sociais

O assassinato de Bruna Danielle Nascimento de Araújo, neste sábado (28), em Guaratuba, serão lembrados no dia Dia Internacional da Mulher. O ato está marcado para às 14h deste domingo (8) em frente ao letreiro turístico, na Praia Central.

A mobilização, que já estava agendada para a data, ganhou ares de indignação após o registro de dois graves casos de violência de gênero em um mesmo dia. Além do feminicídio de Bruna, no sábado em Guaratuba houve a agressão a faca contra uma mulher e seu filho de 7 anos. O autor foi o marido, preso no mesmo dia.

O assassinato de Bruna, de 29 anos, ocorreu na manhã do sábado, no bairro Cohapar II. A vítima foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Michel Wagner Rodrigues, de 36 anos, na frente da filha de apenas 8 anos.

De acordo com o depoimento do assassino confesso à Polícia Militar, a motivação do crime seria a insatisfação com o término do relacionamento..

Bruna foi atingida por diversas facadas e chegou a ser socorrida pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) do Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, mas não resistiu.

Após o crime, Rodrigues fugiu de bicicleta e acabou sendo preso horas depois, no bairro Brejatuba. Ele possui diversas passagens pela polícia.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Guaratuba lamentou a morte da jovem, ex-funcionária municipal e filha de servidora municipal.