Mutirão de Empregos terá 40 vagas nesta quinta-feira na Agência do Trabalhador em Paranaguá

Empresas Rocha e FTS farão entrevistas no mesmo dia – candidatos devem comparecer portando documento com foto.

Foto: Silvia Costa / PMP

Duas empresas pretendem contratar pelo menos 40 novos trabalhadores nesta quinta-feira (9), em parceria com a Prefeitura de Paranaguá. O Sine (Sistema Nacional de Empregos) e a Secretaria de Trabalho e Inovação (Setrin) já instruíram todos os agentes para agilizar a operação assim como aconteceu nas ações anteriores, que ajudaram a empregar centenas de pessoas neste ano.

O Mutirão de Empregos será na Agência do Trabalhador, a partir das 8h. O prefeito Adriano Ramos participará do evento, reforçando o bom momento econômico vivido pela cidade, com a abertura de dezenas empresas e a consequente criação de novos postos de trabalho.

Profissionais de recursos humanos das empresas Rocha e FTS realizarão entrevistas o dia todo com os candidatos em cooperação com agentes do SINE. O atendimento será por ordem de chegada e haverá distribuição de senhas.

Após a triagem e conferência da documentação, os candidatos serão encaminhados diretamente aos recrutadores. São 10 vagas disponibilizadas pela Rocha e outras 30 pela FTS, que vai recrutar também para a Fortesolo, TOEX e Fortepar.

Documentos

Os candidatos devem comparecer portando um documento com foto, comprovante de residência, Carteira de Trabalho e currículo. Há outras vagas disponíveis. A Agência está com 378 vagas gerais abertas e outras 86 específicas a PCDs (portadores de necessidades).

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria do Trabalho e Inovação (Setrin). A Agência do Trabalhador/SINE Paranaguá está localizada na Rua José Gomes, 320.

ROCHA (10 VAGAS)

01 VG. ELETRICISTA I

01 VG. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

01 VG. VIGILANTE/ MONITOR CFTV

01 VG. ESPECIALISTA EM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

01 VG. SUPERVISOR CCO

03 VGS. ANALISTA ADMINISTRATIVO

FTS (30 VAGAS)

01 VG. AUXILIAR DE COMANDO

01 VG. OPERADOR DE MAQUINA

02 VGS. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO CIVIL

08 VGS. AUXILIAR DE OPERAÇÕES

02 VGS. PEDREIRO

02 VGS. AUXILIAR ADMINISTRATIVO

10 VGS. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Mota