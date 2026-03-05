Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Guaratuba recebe R$ 1,2 milhão de emendas federais do senador Oriovisto

Redação
Recursos do governo federal serão destinados à Saúde e Assistência Social
Senador Oriovisto Guimarães (Podemos) | foto: Divulgação

O município de Guaratuba foi contemplado com o repasse de R$ 1,2 milhão em recursos federais, oriundos de emendas parlamentares ao Orçamento da União de 2026.

O montante será destinado às áreas de Saúde e Assistência Social da cidade, com R$ 600 mil designados para o custeio de cada uma das pastas.

A destinação das verbas foi confirmada por meio de ofícios enviados pelo gabinete do senador Oriovisto Guimarães (Podemos) à Prefeitura de Guaratuba, nesta terça-feira (3).

De acordo com ofício do gabinete do senador à prefeitura, os recursos atendem pedido feito pelo deputado estadual Denian Couto (Podemos).

De acordo com o deputado, a chegada dos recursos ao município é resultado de uma articulação política feita em conjunto com o prefeito Maurício Lense (. Os três políticos são do mesmo partido, o Podemos.

Redação
Leia também
Manchete

8M: Litoral terá diversas manifestações no Dia Internacional da Mulher

Guaratuba

PCPR divulga foto de três suspeitos de homicídio em Guaratuba

Guaratuba

Com feminicídio e agressão, Dia da Mulher tem manifestação em Guaratuba 

Guaratuba

PDT de Guaratuba se reorganiza para as eleições de 2026

Guaratuba

Reta final: Ponte de Guaratuba tem o último estai instalado

Litoral

Postos de guarda-vidas permanecem ativos no Litoral até o final de maio