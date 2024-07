Nas vésperas dos 170 anos, Polícia Militar tem problemas com fardamento

Foto: Revérbero

O deputado estadual Requião Filho recebeu denúncias de que os novos uniformes da Polícia Militar do Paraná estão com problemas. Nas vésperas do aniversário de 170 anos da PM-PR, os policiais estão recebendo fardamentos com apresentação e tamanhos inadequados.

Para se ter uma ideia, policiais que deveriam receber uniformes de tamanho G, por exemplo, estão recebendo peças que correspondem ao tamanho EXG. Para resolver o problema, os próprios policiais teriam que fazer os ajustes necessários para utilizar os uniformes, tirando recursos do próprio bolso.

Para o deputado Requião Filho, o governo do Paraná está mais preocupado com a propaganda de modernização do uniforme da PM-PR do que realmente oferecer o fardamento adequado para os policiais atuarem.

Deputado Requião Filho comenta:

A utilização de fardamento da Polícia Militar do Paraná está prevista na Lei 1.943/1954 e é de uso obrigatório durante as atividades. Os fardamentos são fornecidos pelo Estado, com orçamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública.