Navio de cruzeiros traz turistas da América do Norte e da Europa

Porto de Paranaguá já se prepara para receber até 14 mil cruzeiristas na temporada 2026/2027

Foto: Claudio Neves/GGom Portos do Paraná

O navio Silver Whisper retornou ao Porto de Paranaguá com cruzeiristas vindos, principalmente, dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. A atracação, realizada neste domingo (8), contou com a presença de 285 tripulantes e 360 passageiros, que já passaram pela Argentina e por Balneário Camboriú.

A Guarda Portuária garantiu o controle de acesso e a segurança da poligonal — área do porto organizado — para que os visitantes pudessem realizar os passeios e retornar com tranquilidade. “Todo navio de passageiros segue as medidas de segurança acordadas com a Autoridade Portuária, conforme exigências da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, a Conportos”, declarou o supervisor de Segurança Portuária (SSP) da Portos do Paraná, Thiago Matozo.

De acordo com a proprietária da agência de receptivos Special Paraná, Bibiana Antoniacomi, a cada cruzeiro que chega é uma nova oportunidade de apresentar o litoral paranaense. “As pessoas sempre ficam muito felizes, porque Paranaguá não é uma cidade turística em si, é uma cidade bem típica brasileira. Temos essa brasilidade para entregar, e a cada parada o nome do nosso destino é divulgado e fortalecido pelo mundo”, destacou.

Os destinos dos passeios foram a Ilha do Mel; Curitiba — de onde os turistas embarcaram no trem para a descida da Serra do Mar —; a região central de Paranaguá; Antonina; e Morretes, para o passeio na Maria-Fumaça. O capitão do navio, Giovanni Mazzella, que já conhece o carnaval baiano, afirmou que participaria do pré-carnaval de Paranaguá, também chamado de Banho à Fantasia. “Vou ao meio-dia participar e convidei alguns tripulantes para irem junto. O carnaval em Salvador foi lindo, estou animado”, disse.

Mridula Rani Gupta Sunderji veio do Canadá para trabalhar na rota brasileira e estava empolgada para conhecer a arquitetura local. “Começamos ontem em Balneário Camboriú, que é uma cidade muito moderna e praiana. Agora estamos em Paranaguá; acho que será um passeio mais colonial e histórico. É muito bom estar onde é verão”, declarou a turista.

Foto: Mayara Locatelli/GCom Portos do Paraná

No receptivo montado pela Prefeitura de Paranaguá, na região central da cidade, são oferecidas informações sobre os municípios da região e suas atrações turísticas. Todos os pacotes de passeios foram vendidos antes mesmo da chegada dos passageiros.

Os próximos destinos do navio serão Ilhabela, Ilha Grande, Búzios e Rio de Janeiro. O Silver Whisper deve retornar a Paranaguá no próximo dia 20 de fevereiro. “A vinda de navios de cruzeiro ao Paraná fomenta os municípios, ao mesmo tempo em que apresenta nossos destinos, despertando o desejo de retornar ao Estado”, destacou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Temporada 2026/2027

A Portos do Paraná irá participar da próxima temporada de navios de passageiros da MSC Cruzeiros. A agência informou, por meio de comunicado interno enviado à Portos do Paraná e aos demais órgãos competentes, que aprimorou a classe de navios anunciados para o final do ano.

O navio MSC Musica realizará sete escalas, com expectativa de atrair cerca de 14 mil turistas entre embarques e desembarques ao longo da temporada. A primeira escala está prevista para janeiro, seguida de atracações semanais até fevereiro de 2026. O Receptivo Mega Rocio será a base para os embarques e desembarques dos cruzeiristas.

A retomada da temporada no Paraná ocorre um ano após o anúncio da MSC Cruzeiros sobre a readequação global na oferta de navios e a redução de embarcações em operação. “O projeto do novo terminal de cruzeiros no Porto de Paranaguá evidencia o empenho e a visão estratégica para consolidar o município como porto de embarque, e consideramos esse apoio institucional fundamental para a retomada da temporada”, declarou o diretor-executivo de Operações e Assuntos Governamentais da MSC Cruzeiros, Marco Cardoso.

A Autoridade Portuária foi responsável pela elaboração do projeto do novo terminal para embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros, que será construído no Porto de Paranaguá nos próximos anos.

Segurança no cais e no terminal receptivo

A Guarda Portuária já trabalha na elaboração de um amplo sistema de fiscalização no cais e no trajeto de deslocamento entre a área portuária e o receptivo, que ficará ao lado do Santuário de Nossa Senhora do Rocio. Ao todo, serão instaladas 20 câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, permitindo o acompanhamento constante da operação.

Também estão previstas fiscalizações com o uso de cães farejadores e escolta dos ônibus entre o Receptivo do Rocio e o cais, no berço onde o navio estará atracado, para garantir o controle de acesso à área alfandegada.

Capacitação dos comerciantes

Para atender os cruzeiristas, comerciantes da Ilha do Mel participaram de dois cursos gratuitos de inglês oferecidos pela Portos do Paraná. As aulas orientaram sobre a divulgação de serviços e produtos, além do atendimento inicial ao cliente. A capacitação foi realizada em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Temporadas anteriores

Entre as temporadas de 2023 e 2025, foram realizadas 24 escalas de navios, que trouxeram mais de 58 mil pessoas ao litoral paranaense. Já entre 2025 e 2026, o Porto de Paranaguá recebeu apenas atracações pontuais de navios de cruzeiro, sem embarque ou desembarque de passageiros.

Sobre o MSC Musica

O navio possui capacidade para 3.223 passageiros e conta com 1.014 tripulantes, distribuídos em 1.275 cabines. A embarcação pesa 92,4 mil toneladas e possui 293,8 metros de comprimento, 32,2 metros de largura e 59,64 metros de altura. O MSC Musica dispõe de piscinas, academia, área infantil, enoteca wine bar, cassino e lounges.

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Fonte: GCom Portos do Paraná