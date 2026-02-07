Paranaguá realiza Pré-Carnaval com show náutico neste sábado

O cantor Reinaldinho e trio elétrico com a banda Tchakabum ese apresentam no flutuante, a partir das 16h

Neste sábado (7), a Prefeitura de Paranaguá preparou uma super programação de Pré-Carnaval, unindo música, alegria e um espetáculo diferente às margens do Rio Itiberê.

Além do trio elétrico, que trará um show com a banda Tchakabum, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) convida todos os proprietários de embarcações para participarem do Show Náutico, um grande encontro carnavalesco sobre as águas.

Todos são bem-vindos: barcos grandes e pequenos, lanchas e motos aquáticas (jet Ski) poderão acompanhar a festa.

O evento contará ainda com a presença marcante do cantor Reinaldinho (ex-Terra Samba), que fará um show especial e inédito em um palco flutuante, no Rio Itiberê. As embarcações poderão assistir à apresentação ao redor e nas proximidades do flutuante, criando um verdadeiro espetáculo náutico carnavalesco.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto, a proposta é valorizar não apenas o Carnaval, mas também proporcionar ao público participante uma experiência diferente. “O turismo náutico aliado ao Carnaval é sem dúvida, algo bastante inovador. Teremos turistas nas águas e pelas ruas, que já estarão vindo do arrastão do trio com o Tchakabum e na sequência, assistirá Reinaldinho em uma embarcação no rio. Esperamos todos, o público em geral e embarcações, não só da região, mas de outros locais. Todos são muito bem vindos ao nosso pré-Carnaval.”, enfatizou o secretário.

