Nutricionistas do Litoral e Vale do Ribeira trocam conhecimento em formação da Itaipu

Profissionais recebem capacitação voltada às políticas nacionais de alimentação escolar e compartilham histórias

Profissionais das prefeitura do Litoral, Vale do Ribeira e de alguns municípios da RMC participaram de formação em Matinhos | foto: Victor Curi Cordeiro/Vídeo UP-Itaipu Parquetec

Nutricionistas do Litoral, do Vale do Ribeira participaram da Formação em Segurança Alimentar e Nutricional no início deste mês, em Matinhos, e os resultados devem aparecer na merenda escolar das prefeituras. A capacitação é promovida pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec e também serve como oportunidade para compartilhar experiências.

A nutricionista Vitória Dengo, de Pontal do Paraná, participou da formação no dia 1º de outubro em Matinhos, e destacou o importante espaço de troca, onde conheceu colegas profissionais da região Litoral. Além disso, ressaltou como foi significativo se reconhecer como parte de uma agenda para o desenvolvimento sustentável.

“Sempre que nos encontramos com nutricionistas, conseguimos compartilhar dificuldades e soluções, o que nos dá um sentimento de acolhimento. Nos sentimos valorizados com essas ações, porque conseguimos entender melhor as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e como agimos diretamente em prol das nossas crianças”, pontua Vitória.

Vitória Dengo, nutricionista de Pontal do Paraná | foto: Dario Andreghetti / Vídeo UP-Itaipu Parquetec

Núcleos

As formações fazem parte da programação dos Núcleos de Cooperação Socioambiental e abrangem todos os municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul.

Os profissionais recebem capacitação voltada às políticas nacionais de alimentação escolar, aprendem formas de aplicar conceitos e receitas nos ambientes educacionais e são convidados a compartilhar histórias e projetos desenvolvidos em suas regiões. Os encontros estão criando espaços de troca para a promoção de uma alimentação de qualidade para as crianças da rede municipal de ensino.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, ressaltou a importância do encontro como um espaço de valorização dos nutricionistas e de fortalecimento das políticas públicas voltadas à alimentação escolar.

“É uma grande satisfação para nós promovermos esse espaço de aprendizado. O Governo do Brasil tem reafirmado a prioridade com a segurança alimentar e nutricional, e sabemos que a escola é um espaço estratégico para promover saúde, qualidade de vida e cidadania”, destacou.

Intercâmbio

Lucas Teixeira, de Cerro Azul | foto: Dario Andreghetti / Vídeo UP-Itaipu Parquetec

Para Lucas Teixeira, de Cerro Azul, no Vale do Ribeira, o momento representou um grande passo em sua trajetória como nutricionista do município, função que exerce há apenas cinco meses. “Eu conheci profissionais que estavam tão perto de mim, mas eu não fazia ideia”, contou.

O nutricionista reforçou que saiu do evento com a missão de integrar o time de profissionais que atuam no município. “Nós temos que trabalhar junto com diretores, professores e cozinheiros das escolas para que as políticas sejam efetivas e as crianças tenham alimentação de qualidade”, disse Lucas.

A nutricionista Joselaine Correia, de Piên, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), também destacou como a formação fortaleceu o intercâmbio de ideias e o aprimoramento das práticas já desenvolvidas nas cidades. Ela compartilhou uma iniciativa local que vem transformando a alimentação escolar e incentivando a agricultura familiar.

“Há cinco anos realizamos em Piên a entrega de morangos no mês das crianças. A ação nasceu da ideia de substituir o tradicional docinho distribuído pela Secretaria de Educação e acabou fortalecendo muito os agricultores locais. Começamos com três produtores participando da chamada pública e hoje já são sete. As crianças aguardam com expectativa esse momento — entregamos mais de 500 quilos de morango em bandejinhas de 250 gramas, e é sempre uma festa nas escolas”, conta Joselaine.

Joselaine Corrêa, de Piên | foto: Dario Andreghetti / Vídeo UP-Itaipu Parquetec

Calendário de formações

O calendário de formações segue até o mês de novembro, com a presença de mais de 390 nutricionistas que atuam nas secretarias municipais de educação do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. Até o momento, os encontros já foram realizados em Piraí do Sul, São José da Boa Vista, Matinhos e São José dos Pinhais.

No dia 30 de outubro, as formações serão retomadas nas regiões Sudoeste e Sudeste do Mato Grosso do Sul, em Fátima do Sul (MS), e seguirão em novembro pelo Paraná: Candói (5/11), Francisco Beltrão (6/11), Rolândia (11/11), Mandaguaçu (12/11), Alto Paraná (13/11), Umuarama (18/11) e Cascavel (19/11). Na região Oeste do Paraná o evento conta com o apoio do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

Sobre os Núcleos

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental fazem parte de uma iniciativa alinhada às estratégias do Governo do Brasil voltadas ao meio ambiente e à transformação econômica e social. A ação, coordenada em parceria pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec, abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, região prioritária da usina.

Os Núcleos funcionam como espaços de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. O objetivo é mobilizar coletivamente as instituições parceiras para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável nas comunidades.