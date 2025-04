O que são odds e como usá-las a seu favor nas apostas esportivas

Imagem gerada por IA/Gemini

Quem está começando no mundo das apostas esportivas se depara com uma série de números e termos que nem sempre são tão claros no que significam, mas, dentre todos, as odds são o mais importante deste universo. As odds são os números multiplicadores de cada aposta, que variam de acordo com a plataforma escolhida, como você pode conferir utilizando o comparador de odds da Sportytrader.

Em suma, as odds são as probabilidades de um determinado cenário ocorrer dentro de um evento esportivo, e esse indicador é utilizado como multiplicador dos valores apostados, caso o palpite seja assertivo.

Por exemplo, em uma partida entre Real Madrid e Barcelona, se a odd estiver em 1.5 para a vitória do Real Madrid e 2.0 para a vitória do Barcelona, isso indica um cenário mais favorável para a vitória do Real Madrid, que é tido como o favorito. Caso você aposte R$10 e a equipe realmente vença, você recebe R$15. Assim como, se você escolher apostar no azarão e o Barcelona vencer a partida, você recebe a quantia de R$20.

Como usar as odds a favor das suas apostas

Agora que você já sabe o que são as odds, é importante saber como utilizar essas probabilidades a favor das suas apostas. Primeiro, tenha em mente que sites de apostas diferentes também oferecem odds distintas. Por isso, antes de realizar uma aposta, confira qual plataforma oferece o melhor retorno.

Na etapa seguinte, tenha uma validação com métrica de acerto do seu método para escolher as odds que realmente valem a pena.

Por exemplo, se sempre que você aposta na vitória do time mandante da partida você acerta a metade das oportunidades, ou seja, errando 50% das apostas, para obter lucro a longo prazo, você só pode fazer essa aposta quando as odds pagarem o dobro do valor, ou seja, acima de 2.0.

Tenha em mente que esses números são apenas um exemplo, e aplique essa conta de acordo com as suas estatísticas de acerto. Sempre valide o seu método para que você possa ajustar as odds das apostas que você vai escolher.